「晚餐鹹湯圓」小五兒拒吃！媽機會教育借食...「1行為」網戰翻

▲一名媽媽因為煮湯圓給兒子吃但被拒絕，趁機「機會教育」反倒讓網友戰翻。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

每逢元宵，許多台灣人總是喜歡應景吃湯圓，不過日前就有一名媽媽在爆廢公社PO文，表示元宵節煮了湯圓要給孩子吃，但兒子卻說中午在學校吃過了不想吃，由於媽媽認為兒子就是太幸福，想吃什麼都有才會這樣，因此便「機會教育」不讓兒子吃晚餐，還刻意多煮了兒子最喜歡的煎蛋。沒想到，此番作為掀起網友正反論戰，有人支持媽媽，有人則認為兒子很可憐。

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一名媽媽日前在爆廢公社PO文表示，元宵節的時候煮了湯圓給放學的兩個小孩吃，沒想到孩子表示中午在學校吃過了不想吃，對此媽媽則稱「今晚只有湯圓沒有飯」，後來女兒認為媽媽可能煮得比較好吃願意嘗試，兒子則依然不願吃湯圓，煩躁表示：「我不要吃，整天吃什麼湯圓，為什麼要逼我一天都吃湯圓，你就不能煮飯嗎？」

沒想到兒子此舉惹怒了媽媽，媽媽立刻要求爸爸把兒子的碗筷收起來，不讓兒子吃晚餐，更撂狠話稱「你既然不想吃就不要吃，我沒有逼你吃，但是我要告訴你，你今晚也不會有任何東西可以吃」。雖然爸爸一度心軟表示，兒子還要補英文，肚子餓會無法專心上課，但媽媽依然堅持「一次上課無法專心有什麼關係，重點要讓他知道他的問題在哪裡」。

不僅如此，該名媽媽還刻意去廚房煎了兒子最愛的煎蛋，兒子洗完澡後看到餐桌上有煎蛋，幾度表示「好香喔！看起來好好吃，我肚子好餓！」但媽媽依然置之不理。吃完飯後媽媽則對兒子機會教育稱：「你就是太幸福，想吃什麼幾乎都有，每天豐衣足食，都不知道有些人是有一餐沒一餐的！」

對於兒子疑惑稱自己現在也是有一餐沒一餐，媽媽則再度撂話：「你若有一餐沒一餐的，會這麼胖？我看我以後就讓你真的每天都少一餐，順便減肥！」最後兒子和媽媽撒嬌稱「我真的很幸福！要感謝我的媽媽每天這麼辛苦的煮飯給我吃」，不過媽媽依然堅持當天不給兒子東西吃。

文末該名媽媽則以標籤強調「機會教育很重要」、「父母的原則要有不可以心疼就放棄」，並透露兒子是小學五年級的學生。沒想到，該名媽媽的行為卻引發網友正反論戰。文章被分享上爆料公社臉書後，雖然有人支持媽媽稱「人生中不是每件事，都能順從他的意，團體中也要忍耐，這對孩子是有益的」，但大多數網友卻認為媽媽的行為有些病態。

網友紛紛表示「為什麼要勉強別人吃不愛的食物，尤其湯圓這種糯米的東西又不適合一直吃」、「媽媽懶得煮飯ㄧ鍋鹹湯圓解決，可是誰有辦法連兩餐都吃糯米製品？」、「為什麼要特地再弄他喜歡的東西，然後不讓他吃」、「我覺得小孩很可憐」、「就算是他的態度不對，措辭有問題，也該是適當的告知他，讓他知道犯了什麼錯」。

許多網友都認為，大人其實也會挑食，而且兒子有明確說出為什麼不想吃，不是故意反對，認為該名媽媽應該要好好溝通，而不是刻意去煮一道兒子喜歡的菜，認為該名媽媽既玻璃心又情緒化。



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