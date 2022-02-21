　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丟丟妹叔父遭搶數十萬元　警攻堅1嫌自轟頭昏迷指數3

記者黃翊婷／綜合報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）的叔父驚傳遭2名蒙面歹徒持槍闖入家中搶劫，丟失數十萬元。彰化縣和美警分局經過連日跟監，20日凌晨在雲林縣某汽車旅館展開攻堅，楊姓嫌犯竟當場朝自己的頭部開槍，送醫急救後昏迷指數3，情況仍不樂觀；另一名嫌犯則順利落網。

▲丟丟妹消失2周宣布：無限期停播！　民眾「收壞掉商品」遭已讀不回。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

▲丟丟妹先前宣布無限期停播，掀起各界熱議。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹日前一度宣布無限期停播，接著有網友在「靠北直播主」社團爆料，指稱她停播的真正原因，是爸爸經營的賭場遭人持槍搶劫，搜刮走上千萬現金。對此，丟爸出面澄清，「我沒有開賭場，被搶的是我弟弟家，我弟弟當天也只是家庭聚會打麻將，結果歹徒誤打誤撞闖進來，我根本也沒有千萬可以被搶，實際金額我現在不能說，跟我沒有關係。」

據了解，案發當時是2月4日深夜約11點左右，當時丟爸人在2樓休息，隔壁的弟弟家人因為過年，正好有一名廠商拿著30萬前往弟弟家要交貨款，大家在玩麻將娛樂，突然有2名蒙面男子駕駛無車牌的車進入，分持長短槍行搶，損失金額不多約數十萬元。

▲▼丟丟爸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲丟爸出面澄清被搶的是弟弟家。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，2名嫌犯都是彰化和美鎮人，和美警分局經過連日跟監，20日凌晨在雲林縣某汽車旅館進行攻堅，沒想到嫌犯之一的楊男當場自轟，頭部重創，送醫急救後昏迷指數剩下3，家屬疑似已經簽署放棄急救同意書，情況仍不樂觀，另一名嫌犯則順利落網；至於2人為何要到伸港鄉持槍搶劫，得手的數十萬元花到剩下數萬元，錢究竟去哪了，還有待警方進一步調查釐清。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
丟丟妹叔父遭搶數十萬元　警攻堅1嫌自轟頭昏迷指數3
KID升格人夫首發願「生小孩排第一」　高清求婚照曝光…眼裡都
今晨7.9℃！4縣市大雨「寒流凍番薯」再1天　全台雨增大時間
快訊／莫斯科恐遭攻擊！　美駐俄大使館急警告：公民應計畫離開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最慘警匪槍戰！北市街頭駁火2000槍　頭號惡龍、2同夥成焦屍

板橋高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死車禍！3年輕人目的地曝　BMW撞分隔島「剩一半」

丟丟妹叔父遭搶數十萬元　警攻堅1嫌自轟頭昏迷指數3

控「女鄉代」脫光撩夫　正宮女董座親上火線：不該介入別人家庭

女神短今遭偷拍私處片網瘋傳　偷拍狼1年半前犯案影像恐覆蓋

驚悚國道3死車禍畫面曝！2人「身軀交疊」卡駕駛座　1人噴飛車外亡

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

宜蘭2慣竊入侵民宅偷電器　監視全都錄！隔天雙雙落網

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

最慘警匪槍戰！北市街頭駁火2000槍　頭號惡龍、2同夥成焦屍

板橋高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死車禍！3年輕人目的地曝　BMW撞分隔島「剩一半」

丟丟妹叔父遭搶數十萬元　警攻堅1嫌自轟頭昏迷指數3

控「女鄉代」脫光撩夫　正宮女董座親上火線：不該介入別人家庭

女神短今遭偷拍私處片網瘋傳　偷拍狼1年半前犯案影像恐覆蓋

驚悚國道3死車禍畫面曝！2人「身軀交疊」卡駕駛座　1人噴飛車外亡

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

宜蘭2慣竊入侵民宅偷電器　監視全都錄！隔天雙雙落網

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

最慘警匪槍戰！北市街頭駁火2000槍　頭號惡龍、2同夥成焦屍

皮膚科醫師曝「下巴反覆冒痘」3大原因！第一種刷酸反而更糟

板橋高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

唐綺陽運勢／獅子戀情「步入新階段」雙魚有桃花！天蠍1轉變開財運

隔夜雞肉麵引發敗血症！　學生吃完手指、雙腳全截肢

61萬高中職生8月起一週3天免早自習　7新制一次看！

直擊林依晨大雨中「為工作人員撐傘」！　零負評女神私下也超體貼

國道3死車禍！3年輕人目的地曝　BMW撞分隔島「剩一半」

KID要結婚了…許維恩首發聲！　半夜現蹤「超狂留言區」15字給祝福

烏克蘭緊張升高　西方國家領袖將展開磋商

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

女神遭偷拍私處片　犯案影像恐覆蓋

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

台中五岔路口科技執法　2天拍下近7百件違規

驚悚國道3死車禍畫面曝

控女鄉代脫光撩夫　女董座親回應

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟頭昏迷指數3

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

借不到錢朝友人賓士潑紅漆　前時報鷹球員幹的

藝人郭美珠7百萬首飾遭竊　外傭行李「X光機」現金屬反應

「正義魔人」打死人　二審重判17年

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

更多熱門

相關新聞

丟丟妹直播「雙人上下抖動」！大尺度畫面全播出

丟丟妹直播「雙人上下抖動」！大尺度畫面全播出

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）爸爸遭人持槍搶劫千萬，18日晚間她照樣上工開直播，全程露出開心笑容，情緒絲毫沒有受家事影響，直播到一半，還播出尺度超大的18禁畫面，現場還一度飄出尷尬氣氛，同時觀看人數也飆破1.7萬人，引起熱烈討論。

丟丟妹千字控訴！　「遭有心人士不法操作」

丟丟妹千字控訴！　「遭有心人士不法操作」

丟丟妹宣布停播！丟爸曝內幕

丟丟妹宣布停播！丟爸曝內幕

即／丟爸上火線「關鍵4點還原真相」！

即／丟爸上火線「關鍵4點還原真相」！

丟丟妹「首發聲停播真相」！大哭發毒誓要退出直播

丟丟妹「首發聲停播真相」！大哭發毒誓要退出直播

關鍵字：

丟丟妹

讀者迴響

熱門新聞

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

KID證實求婚成功！下跪捧超大「八心八箭鑽戒」女友爆哭

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

7-11「隱藏優惠」太晚知道！他結帳爽打65折

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

衝公廁解決生理需求　一抬頭「跟他對到眼」

KID升格人夫首發願「生小孩排第一」　高清求婚照曝光

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面