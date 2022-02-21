影片曝！警封街處理砸車男　火爆哥抄球棒「助陣」打死人遭判17年

記者林冠吟／綜合報導

桃園一名男子黃騰羿，2016年開車行經桃園市桃園區時，遇上警方正封街處理楊姓商人疑因情緒失控、沿途砸車事件，黃男見狀竟持球棒下場幫警方「助陣」，不顧警方阻止，朝楊男頭部重毆，導致楊男搶救7天後仍不幸身亡，案經上訴至最高法院後，去年4月判其有期徒刑17年定讞。而當時黃騰羿失控在街上打人的最新畫面也曝光了！

▲桃園假正義魔人幫警方「助陣」持球棒打死砸車的楊姓商人，紅圈者為打人的黃男。（圖／翻攝自爆料公社）

從影片畫面中可以看見，已故楊姓商人赤裸上身、持長棍狀物體朝旁邊狂砸，警方見狀欲上前阻止，楊男竟將長棍直接揮向警方，錄下整個影片的女子見狀嚇壞狂喊「好恐怖喔，肖欸」，而坐在一旁的黃騰羿卻表示，「車給他撞下去就好了」，女子聽見急喊，「唉呦你不要這樣啦，不關你的事啦」，但黃卻飆五字經怒吼，「我去打他啦，我去打他啦」，女子則急忙阻止，「黃騰羿你不要這樣，你會影響到人家工作啦，上來啦」。

▲楊姓商人2016年時情緒失控，沿街砸車竟還持棍毆打警方，警方見狀急忙封街處理。（圖／翻攝自爆料公社）



儘管女子已一再勸阻黃騰羿，但黃男卻執意持球棒下場幫警方「教訓」楊男，不顧警方試圖阻攔黃男進入現場，情緒失控的楊男見狀則先是作勢要毆打黃男，黃男急忙向後退開，並持球棒一個箭步上前怒揮，第一下未打中，第二下命中楊男的頭部，楊男當場倒地不起，但黃卻繼續上前痛毆，直到警方上前將2人分開，並將楊男緊急送醫，同時也將黃帶回警局偵辦。

▲▼桃園假正義魔人幫警方「助陣」持球棒打死砸車的楊姓商人。（圖／翻攝自爆料公社）



判決書指出，檢方認定黃男出手兇悍，致死意圖明顯，有殺人故意，因此依照殺人罪嫌，對黃男提起公訴。一審法院審理後，認為警方當時已經動員，有公權力介入，黃男還執意毆打死者，具殺人故意，以殺人罪判刑17年。上訴二審時，高等法院審理時黃男仍不認罪，堅稱無殺人故意。

而二審法院審理時曾傳喚死者遺孀，遺孀表示，黃男至今未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，還不斷騷擾家人；她指出，黃男甚至上網自稱「正義」，如果姑息這種人，只會讓更多人受害。

案經上訴至高院後，高院仍認定黃男當時朝死者頭部等重要部位攻擊，遭員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意，成立「殺人罪」。考量一審量刑妥適，高院二審駁回上訴，仍將黃男判刑17年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。