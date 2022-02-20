外送平台「店家全都是自取」他傻眼　外送員揭真相：兩種可能

▲天冷又下雨，許多外送員都選擇在家休息。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

寒流來襲，許多民眾不想頂著寒風、淋雨外出購物，因此選用外送平台叫晚餐或購買生活用品。有民眾打開外送平台的App卻發現，每一間店家都寫著「自取」，疑惑是現在沒有外送員嗎？對此，有外送員出面解答2種可能，第一種是平台的系統故障，其次為天氣太冷、錢太少所以外送員不想跑。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文詢問，「請問為什麼每間都顯示自取，是現在沒人要送嗎？請幫我解答謝謝」。該文也PO出後，立刻釣出許多外送員出面解惑。

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外送員紛紛留言，「中午就達標躲在溫暖的小窩開暖氣追劇」、「就沒司機～又濕又冷的，平常在跑的選擇休息，兼職的內心也在掙扎要賺雨天加成，還是在被窩裡爽廢」、「加碼的錢太少，澳洲來的客人太多，下雨天沒有人想冒險出去外送還要被客人負評」、「天氣冷又下雨，你不想出門自然別人也不想呀…而且這天氣出去跑客訴率大幅提升」、「沒加碼、爆單、下雨危險、視野不好，還要被客人疲勞，一單40在家看劇實在」、「出來跑被壓榨還要被客人哭么 我是沒那麼賤」。

此外，也有外送員分析，目前連台北都出現缺少外送員的情況，因此各地外送員應該都在家休息了，因此容易出現平台全部呈現「自取」的情況，「爆單平台暫時關閉讓司機消化未取的餐點，這種情況等等就會開啟能訂餐」、「全部自取有兩個情況：1.系統故障、2.沒外送員」。

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