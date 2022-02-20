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Omicron入侵腸道「戳鼻恐篩不到」　 英學者揭6大隱形症狀

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲英國學者表示，新冠病毒入侵人體後可能停留在腸道，造成「偽陰性」的篩檢結果。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）表示，在疫苗接種較普及的情況下，Omicron變異株引發的症狀不同於以往典型的咳嗽、發燒、味覺異常，若病毒停留在腸道而非呼吸道，鼻咽拭子可能會篩出偽陰性，並導致患者出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛、腹脹與胃灼熱等6種「隱形症狀」。

根據《太陽報》報導，斯佩克特開發了一款新冠症狀追蹤研究的App「ZOE」，他從App收集數據中發現，去年開始有些患者出現了腹瀉症狀，這是因為病毒入侵腸道，破壞了正常的腸道功能。美國疾病控制中心（CDC）也將腹瀉列入Omicron的症狀之一。

斯佩克特表示，病毒試圖從口腔或鼻腔入侵後，會傳播到身體的不同部位，有時也會進入腸道，目前已有「新冠長期症狀」（Long Covid）患者被發現腸道中有病毒長時間存在的蹤跡，「Omicron或其他變異株可能正在攻擊腸道，卻不會被鼻咽拭子檢測出來」。他認為，只用棉花棒採取鼻腔樣本，可能漏掉了許多腸道感染的病例。

另外，英國ZOE App公布的「最常見20種新冠症狀」清單顯示，除了流鼻涕、頭痛、疲勞、喉嚨痛、打噴嚏等前5大症狀外，近期新入榜的還包含「下背疼痛」、「盜汗」、「耳痛」、「不尋常的關節痛」等症狀。

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