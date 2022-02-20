不讓孩子熬夜！虎爸裝干擾器「害全村斷網」　政府找上門要坐牢了

▲法國一名父親為了阻止孩子熬夜上網，竟在家中安裝了干擾器，結果害得附近鄰居也一起被斷網。（圖／翻攝自ANFR官網）

記者葉睿涵／綜合報導

法國一名父親為了阻止孩子熬夜上網，於是在家中安裝干擾器，從午夜12點開始阻斷Wi-Fi及行動網路的訊號。不料，由於父親操作不當，干擾器竟讓家中附近地區的通訊信號和網路也同時陷入癱瘓，導致這名父親被迫面臨最高6個月的監禁並被罰款3萬歐元（約新台幣95萬元）。

綜合外媒報導，法國一家電信業者近來收到不少奇怪的投訴，朗德省（Landes）梅桑熱小鎮（Messanges）的一些居民聲稱，他們的Wi-Fi和手機訊號每到午夜12點就會被訊號干擾，自動斷線至凌晨3點才恢復，讓他們憤怒不已。

▲ANFR技術人員發現，當地的訊號受到感染，於是追蹤干擾訊號，找到孩子的父親。（圖／翻攝自ANFR官網）

不過，電信業者卻一直找不到問題，於是便將此事通報國家頻率管理局（ANFR）。ANFR隨即派出技術人員到小鎮的基地台檢測，發現有人在深夜使用干擾器干擾電波，才導致附近地區的通訊信號和網路陷入癱瘓。

技術人員追蹤干擾訊號到附近民宅，並試圖上門問個明白。沒想到，前來應門的父親非常大方地就承認自己安裝了一個干擾器，原來他十幾歲的孩子最近迷上了熬夜上網，而他為了阻止孩子沉迷網路，便買了一個干擾器來幫助孩子戒掉手機，卻沒想到竟波及鄰居，讓大家都「無網可用」。

儘管這名父親干擾附近區域電波的行為只是無心之失，但使用干擾器在法國是違法的，因此ANFR還是對這名父親提起了訴訟，而他也將面臨高達3萬歐元的罰款和6個月的監禁。

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