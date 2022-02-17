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「台灣屬於中國」爭議延燒！　法國總統候選人澄清遭打臉

▲▼法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞（Fabien Roussel）。（圖／路透）

▲法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞（Fabien Roussel）。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

法國共產黨總統候選人魯塞之前表示「台灣屬於中國」，因而引發各界撻伐。面對向中國靠攏的質疑，魯塞今天在推特上澄清對中國態度，卻遭學者引據打臉，也被網友批評顧左右而言他。

魯塞（Fabien Roussel）13日晚間在電視台政論節目上談及台海，表示「台灣屬於中國」，這段話引發熱議，不僅使他遭網友批評不懂國際政治，更有人質疑法國共產黨遭中國收買。

生態綠黨總統候選人賈克（Yannick Jadot）就在推特（Twitter）上表示，「說台灣屬於中國，就是重複中國共產黨的立場，這不是法國政黨領袖的角色」。

面對排山倒海的議論，魯塞今天在推特上張貼昨晚在巴黎政治學院（Sciences Po）的演說作為回應，並試圖澄清。

他在推特寫道，「這幾天一直有人在這上面作文章：這就是我對中國議題的直接回應」。

影片中他對講台下聽眾說：「停止偽善！我去中國的時候—去中國可以吧？不會太嚴重吧？— 我去的時候，和會見的中國領導人討論，我們坦承相對...首先我跟他們說，一黨政體不是我們對民主的想法，我們在這上面完全不同。」

接著他說，「（中國）買我們的工廠、港口、機場，若我當總統，就不可能再發生」。他批評中國使用煤炭發電帶來污染，不滿雷諾集團（Renault）等產業外移至中國。「為何不在法國生產？我這樣跟中國人說，但只有我發聲。馬克宏（Emmanuel Macron）、波克瑞斯（Valerie Pecresse）等人都說『去吧，沒問題』。他們說中國人是體制對手，但還是繼續在那生產」。

魯塞在推特上強調，不接受總統馬克宏、波克瑞斯（大巴黎議會議長、右派總統候選人）與其他「偽善者」的教誨，說他們高喊「惡狼」的同時，繼續把工廠外移至中國。

然而法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）翻出魯塞2019年訪中召開的記者會與相關報導，指出他當時對中國歌功頌德，不僅說中國成功對抗氣候暖化，更呼籲法國與中國在一帶一路的架構下簽訂合作備忘錄。「這是捍衛法國產業並對抗中國在法投資嗎？是這樣喔？」

有網友貼出中國駐法大使館今天為支持魯塞公布的新聞稿，指出兩方關係匪淺；更有網友找出法國共產黨全國書記勞洪（Pierre Laurent）2017年接受官方媒體「中國環球電視網」（CGTN）專訪時的言論，表示魯塞、勞洪與中國共產黨是同一個套路。

雖然魯塞對最為人詬病的台灣屬於中國言論避而不談、顧左右而言他，不過網友仍不願放過，有人留言表示：「您可否申論，解釋這如何能合理化不捍衛台灣獨立？」「好喔，但台灣是否為一主權國家，還是要違反台灣人意願，把它以香港模式併入中國共產黨？」

有網友諷刺，「這是我對沒人提問問題的直接回應」，此外也有人質疑，「呼籲台灣接受中國共產黨要的一國兩制，這到底是不懂所犯的錯，還是您的信念？」但也有網友針對影片，支持魯賽對法國產業外移至中國的批判。

法國將於4月舉行總統大選兩輪投票。

台灣定位爭論持續延燒，費加洛報（Le Figaro）今天刊出「台灣是否屬於中國？」專文，以分析方式為讀者釋疑。

法國國際關係和戰略研究所（IRIS）印太計畫負責人庫赫蒙（Barthelemy Courmont）向費加洛報解釋，「不，台灣不屬於中國，但這是一個有意思的錯誤，呈現了總統候選人對國際關係的理解程度。」

巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）則說，「台灣是在這個不對等全球化世界中前所未有的特例，沒有國家承認，但卻有不容忽視的經濟力量。別忘了台灣生產全球3/4的微處理器，且中國3500萬個職缺倚賴台灣跨國企業。」

費加洛報最後結論，「台灣不屬於中國，有著難以定義的地位，且擁有島嶼實質而非法定上的主權。自國際社會大多承認中國共產黨為中國唯一合法政權後，北京開始遊說以企圖顛覆台灣的正當性。」

►法國總統候選人稱「台灣屬於中國」　遭推特網友轟炸
►法國總統候選人稱台灣屬於中國　外交部遺憾：錯誤認知

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

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