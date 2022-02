「台灣屬於中國」爭議延燒！　法國總統候選人澄清遭打臉

▲法國共產黨(PCF)總統候選人魯塞(Fabien Roussel)。(圖/路透)



文/中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

法國共產黨總統候選人魯塞之前表示「台灣屬於中國」,因而引發各界撻伐。面對向中國靠攏的質疑,魯塞今天在推特上澄清對中國態度,卻遭學者引據打臉,也被網友批評顧左右而言他。

魯塞(Fabien Roussel)13日晚間在電視台政論節目上談及台海,表示「台灣屬於中國」,這段話引發熱議,不僅使他遭網友批評不懂國際政治,更有人質疑法國共產黨遭中國收買。

生態綠黨總統候選人賈克(Yannick Jadot)就在推特(Twitter)上表示,「說台灣屬於中國,就是重複中國共產黨的立場,這不是法國政黨領袖的角色」。

面對排山倒海的議論,魯塞今天在推特上張貼昨晚在巴黎政治學院(Sciences Po)的演說作為回應,並試圖澄清。

他在推特寫道,「這幾天一直有人在這上面作文章:這就是我對中國議題的直接回應」。

Puisqu’on vient me chatouiller depuis quelques jours sur le sujet : voici ma réponse cash sur la Chine.



Zéro leçon à recevoir des Macron, Pécresse et autres hypocrites qui crient au méchant loup et lui servent sur un plateau nos usines qu’ils délocalisent. pic.twitter.com/ZoFxsXwld1