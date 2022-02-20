LINE裸聊遭側錄逼買遊戲點數6萬　南警破梗籲小心

▲永康分局龍潭派出所警員吳威遠、李紹有等2員，向張男說明詐騙伎倆。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名張姓男子，透過交友軟體認識一名自稱「依依」之女子，後續主動加入對方LINE，對方要求與張男進行視訊裸聊，事後對方威脅張男須於30分鐘內以GASH點數卡付款新台幣6萬元，才會將側錄裸聊之影片刪除，倘張男不從就會傳送影片至側錄張男通訊錄內親朋好友，永康分局接獲報案後破梗籲小心。

永康分局龍潭派出所警員吳威遠、李紹有等2員於2月18日深夜，接獲民眾臨櫃諮詢，表示其於網路下載交友軟體，視訊聊天遭側錄不雅照後威脅購買遊戲點數，民眾不堪其擾且心生畏懼，才前往派出所諮詢報案。

據了解，民眾張男透過交友軟體認識一名自稱「依依」之女子，後續主動加入對方LINE，對方要求與張男進行視訊裸聊，張男一時失慮，竟同意要求而裸體與對方進行視訊，過程中，對方提供一組連結網址（Monster Pub5）讓張男自行輸入手機號碼及其所提供之綁定碼後，對方隨即複製張男手機通訊錄，並以此威脅張男須於30分鐘內以GASH點數卡付款新台幣6萬元，才會將側錄裸聊之影片刪除，倘張男不配合或未於30分鐘內完成付款，該木馬程式將會傳送影片至通訊錄內之親朋好友，張男因擔心不雅照外傳，又害怕遭詐騙集團持續威脅，遲遲不願貿然購買遊戲點數付款，幾番思索下，最終仍決定前往鄰近派出所諮詢報案。

先前曾有《趨勢科技》於官方部落格發文表示，這其實就是LINE版本的「性愛勒索」，本案係常見之藉由交友軟體、聊天網站隨機配對，利用時下流行LINE軟體開啟視訊裸聊，伺機側錄被害人不雅畫面以此要脅，藉此達到詐騙財物之最終目的。

警方進一步指出，詐騙集團利用一般人喜歡帥哥、美女的「暈輪效應」，透過視訊裸聊，藉機擷取被害人之不雅畫面，並抓住被害人擔心曝光的心理來進行勒索，事實上被害人於視訊中所看到對方的畫面或照片，均有可能係偽造出來的，當被害人正處於急迫、擔心並害怕曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞，造成民眾財產損失。

警員李紹有、吳威遠等2員在聽聞被害人張男敘述後，耐心解釋說明此為時下常見詐騙手法，另於網路即時搜尋數則案例，讓張男釋疑並緩和擔心受害之複雜心情外，更及時保住張男財產損失警方將深入調查偵辦。



永康警分局長甘炎民提醒，有關詐騙手法推陳出新，令人防不勝防，尤其網路虛擬世界無遠弗屆，真假難辨，呼籲民眾點選陌生網路連結時多加確認，避免遭植入木馬程式，致個人電腦、手機設備個資外洩，也應避免與陌生網友進行裸體視訊對話，遭側錄影片而成為詐騙集團予取予求的籌碼，倘民眾遇有可疑之詐騙情況，請盡速撥打165反詐騙專線、110報案專線或鄰近警察單位，多加求證，千萬別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。