台南新增2例確診個案19948、19949　黃偉哲呼籲足跡重疊民眾注意健康

▲台南市長黃偉哲公布台南今日新增2例本土確診個案19948、19949，請足跡重疊民眾注意健康，落實自我健康監測、購買居家快篩試劑自我檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日下午公布台南今日新增2例本土確診個案19948、19949，黃偉哲呼籲足跡重疊民眾注意健康，落實自我健康監測、購買居家快篩試劑自我檢測。

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黃偉哲說明，19948為安南區30多歲女性，屬於無症狀患者，已接種兩劑疫苗，Ct值19.3；案19949則為歸仁區未滿10歲男童，未接種過疫苗，Ct值20.91。黃偉哲特別呼籲，2月14至16日曾前往安南區安和路五段「宇宙觀佛道雙修學會」之民眾，於2月18日下午3時到19日下午5時撥打南市防疫專線 06-2880180，以安排後續相關篩檢事宜，另曾於2月13日晚間搭乘高鐵1257車次11車廂的台南市民，請落實自我健康監測、購買居家快篩試劑自我檢測。





台南市長黃偉哲說明，案19948於2月13日在台北市KTV唱歌時與台北市確診個案19816接觸，2月16日因案19816確診，由衛生局通知安排居家隔離，2月17日採檢確診。共匡列相關接觸者71人，其中13位進行居家隔離，3位進行自主健康管理，55位進行自我健康監測。





案19948曾於2月13日晚間搭乘高鐵1257車次11車廂南下，14日至15日活動範圍包含北區台南花卉、元大銀行安南分行、安南區中州寮市場、北區台南晴薇孕產仕女保養spa中心、食為天臭臭鍋和緯店、7-11環安門市、東區格那修手作蛋糕等地。





案19949則為高雄市案19732接觸者，以及台南確診個案19862之子。曾於2月12日接觸高雄市案19732，2月14日曾到校上課，當日早上因案19732確診，被匡列隔離後立即返家，當時採檢結果為陰性，2月17日開始出現發燒、流鼻水症狀，採檢後陽性確診。共匡列相關接觸者41人，其中23位進行居家隔離，包括該案學校老師、同學、陪同家長，另有18位同學進行自主健康管理。





黃偉哲也提醒，Omicron目前有許多確診案例為無症狀患者，請足跡有重疊的民眾，近日務必落實自我健康監測，並鼓勵民眾到當地衛生所領用、或自行購買居家快篩自我檢測。黃偉哲也表示，雖然Omicron患者多數表現為無症狀或輕症，但針對不能施打疫苗的兒童，還是需要特別小心，呼籲家長特別注意家中孩童的健康。





衛生局長許以霖提醒，台南市有追加很多疫苗接種點，目前都尚未約滿，鼓勵所有市民盡快透過1922平台或「台南打疫苗」預約平台進行預約。





許以霖補充說明，110年12月14日到111年2月14日期間，經地方政府匡列為COVID-19確診個案密切接觸者，並安排至防疫旅宿進行隔離的民眾，會由地方政府統一造冊，向中央政府申請補助經費，請這段時間曾到防疫旅宿進行隔離的民眾不用擔心。





台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至2月17日已接種338萬2215劑次，第1劑涵蓋率80.4％、第2劑73.1％、追加劑涵蓋率27.1％、劑次涵蓋率181.6％。