冬奧閉幕1／勇奪2金1銀！　陸全網高呼「她」出任掌旗手　

▲北京冬奧，谷愛凌自由式滑雪女子U型半管摘金 。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

北京冬奧會閉幕式將於今（20日）在國家體育場鳥巢舉行。半個月前，總導演張藝謀策劃的開幕式贏得熱烈好評，外界更期待閉幕有什麼新鮮亮點？據了解，張藝謀會設計「雙奧瞬間」從2008年穿越到2022年，喚起觀眾感動記憶。至於誰會擔任大陸隊閉幕掌旗手？大陸全網瘋狂猜測，谷愛淩呼聲最高。

北京身為主辦冬奧會的東道主，能擔任閉幕式掌旗手是極大榮譽。大陸網民近日開始有各種預測，「誰最適合代表團旗手人選？」，許多大陸網民心中第一首選就是谷愛凌。

▲ 谷愛凌吃韭菜盒子等成績出爐。（圖／路透）

2022年北京冬奧會最大贏家谷愛凌非常爭氣奪下自由式滑雪女子U型場地技巧金牌、自由式滑雪女子大跳台金牌、自由式滑雪女子坡面障礙技巧銀牌。一共斬獲2金1銀的好成績，也是中國雪上項目在單屆冬奧會歷史最佳戰績。

谷愛凌不只運動成績驚人，也是本屆冬奧人氣最旺的運動員。她的名字經常出現在全世界各大媒體版面，對於不同的報導壓力，她依然輕鬆展現自我。比如，戴上貓熊帽子領第二面金牌、邊吃韭菜盒子邊等成績、情人節時送上唇印給粉絲。自然不做作個性贏得大陸民眾的心，認為她最適合擔任閉幕掌旗手。

▲中國滑雪小將蘇翊鳴摘金。（圖／CFP）

奪得單板滑雪男子大跳台金牌、單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌17歲小將蘇翊鳴呼聲也很高。首次出征冬奧會「初生牛犢不怕虎」，尤其在單板滑雪男子大跳台決賽，憑借轉體1800度完美動作，摘得一枚金牌。

身為大陸代表團最年輕冬奧冠軍，蘇翊鳴也是擔任閉幕式旗手的熱門人選之一。另外，第四次出征冬奧會的大陸運動員老將徐夢桃、齊廣璞威表現也很優異，被一一點名都有機會出任掌旗手殊榮。

▲北京冬奧開幕式點聖火環節。（圖／路透社）

北京冬奧開、閉幕式節目由張藝謀統籌規劃，兩星期前震撼的開幕表演，設計簡約又有濃厚的中國元素。其中，「點燃」聖火瞬間也是驚艷全場，總導演張藝謀以「微火」代替「熊熊大火」，視覺感受十分漂亮，創下奧運史上先例。

既然開幕式已經如此華麗，外界更加期待閉幕是否更有意外爆點？北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉受訪時表示，「北京冬奧會閉幕式會更多聚焦運動員，並且繼續保持開幕式簡約風格。由於北京是全球首座雙奧之城，閉幕式針對方面有專門設計呈現。」

根據陸媒之前報導，總導演張藝謀也劇透內容，冬奧閉幕式上會呈現「雙奧瞬間」，因為鳥巢是唯一雙奧（開閉幕式）場館，希望當天可以呈現穿越歷史、打通瞬間的感覺，串起觀眾心中感動的亮點。