　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

冬奧閉幕1／勇奪2金1銀！　陸全網高呼「她」出任掌旗手　

▲▼北京冬奧，谷愛凌自由式滑雪女子U型半管摘金 。（圖／CFP）

▲北京冬奧，谷愛凌自由式滑雪女子U型半管摘金 。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

北京冬奧會閉幕式將於今（20日）在國家體育場鳥巢舉行。半個月前，總導演張藝謀策劃的開幕式贏得熱烈好評，外界更期待閉幕有什麼新鮮亮點？據了解，張藝謀會設計「雙奧瞬間」從2008年穿越到2022年，喚起觀眾感動記憶。至於誰會擔任大陸隊閉幕掌旗手？大陸全網瘋狂猜測，谷愛淩呼聲最高。

北京身為主辦冬奧會的東道主，能擔任閉幕式掌旗手是極大榮譽。大陸網民近日開始有各種預測，「誰最適合代表團旗手人選？」，許多大陸網民心中第一首選就是谷愛凌。

▲▼ 谷愛凌吃韭菜盒子 。（圖／路透）

▲ 谷愛凌吃韭菜盒子等成績出爐。（圖／路透）

2022年北京冬奧會最大贏家谷愛凌非常爭氣奪下自由式滑雪女子U型場地技巧金牌、自由式滑雪女子大跳台金牌、自由式滑雪女子坡面障礙技巧銀牌。一共斬獲2金1銀的好成績，也是中國雪上項目在單屆冬奧會歷史最佳戰績。

谷愛凌不只運動成績驚人，也是本屆冬奧人氣最旺的運動員。她的名字經常出現在全世界各大媒體版面，對於不同的報導壓力，她依然輕鬆展現自我。比如，戴上貓熊帽子領第二面金牌、邊吃韭菜盒子邊等成績、情人節時送上唇印給粉絲。自然不做作個性贏得大陸民眾的心，認為她最適合擔任閉幕掌旗手。

▲▼中國滑雪小將蘇翊鳴摘金。（圖／CFP）

▲中國滑雪小將蘇翊鳴摘金。（圖／CFP）

奪得單板滑雪男子大跳台金牌、單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌17歲小將蘇翊鳴呼聲也很高。首次出征冬奧會「初生牛犢不怕虎」，尤其在單板滑雪男子大跳台決賽，憑借轉體1800度完美動作，摘得一枚金牌。

身為大陸代表團最年輕冬奧冠軍，蘇翊鳴也是擔任閉幕式旗手的熱門人選之一。另外，第四次出征冬奧會的大陸運動員老將徐夢桃、齊廣璞威表現也很優異，被一一點名都有機會出任掌旗手殊榮。

▲▼北京冬奧開幕式掉隊的小鴿子。（圖／路透社）

▲北京冬奧開幕式點聖火環節。（圖／路透社）

北京冬奧開、閉幕式節目由張藝謀統籌規劃，兩星期前震撼的開幕表演，設計簡約又有濃厚的中國元素。其中，「點燃」聖火瞬間也是驚艷全場，總導演張藝謀以「微火」代替「熊熊大火」，視覺感受十分漂亮，創下奧運史上先例。

既然開幕式已經如此華麗，外界更加期待閉幕是否更有意外爆點？北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉受訪時表示，「北京冬奧會閉幕式會更多聚焦運動員，並且繼續保持開幕式簡約風格。由於北京是全球首座雙奧之城，閉幕式針對方面有專門設計呈現。」

根據陸媒之前報導，總導演張藝謀也劇透內容，冬奧閉幕式上會呈現「雙奧瞬間」，因為鳥巢是唯一雙奧（開閉幕式）場館，希望當天可以呈現穿越歷史、打通瞬間的感覺，串起觀眾心中感動的亮點。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
烏克蘭遭砲擊士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面
快訊／國道3死車禍最年輕20歲　BMW撞分隔島「1男噴飛、2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薪資單被同事看到爆離職風波！　員工因「洩露機密」慘被開除

冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　

冬奧閉幕2／美中日另類友好交流　選手村「搶換」皮卡丘、冰墩墩

冬奧閉幕1／勇奪2金1銀！　陸全網高呼「她」出任掌旗手　

俄羅斯烏克蘭衝突…中國挺哪邊？　外交部長王毅解答了

慘！主人怕鴨子太冷搬火爐　引發火災「上千隻鴨子變烤鴨」崩潰

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

清零還是共存？　中國研究「第三條」抗疫路線

多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

港人蜂擁避疫　廣東一週229例境外確診「126例來自香港」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

30萬網紅認睡粉！遭控射後不理… 聊天紀錄曝光：各取所需

騎士自撞路樹倒地痛到起不來　13輛汽機車都繞開...無人停下

薪資單被同事看到爆離職風波！　員工因「洩露機密」慘被開除

冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　

冬奧閉幕2／美中日另類友好交流　選手村「搶換」皮卡丘、冰墩墩

冬奧閉幕1／勇奪2金1銀！　陸全網高呼「她」出任掌旗手　

俄羅斯烏克蘭衝突…中國挺哪邊？　外交部長王毅解答了

慘！主人怕鴨子太冷搬火爐　引發火災「上千隻鴨子變烤鴨」崩潰

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

清零還是共存？　中國研究「第三條」抗疫路線

多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

港人蜂擁避疫　廣東一週229例境外確診「126例來自香港」

振興加碼券使用率低！　「國旅券僅37％」農遊券2階段抽不完

台南人私藏賞櫻景點！粉嫩花朵在水池邊紛飛　環境清幽夢幻度爆表

烏克蘭遭砲擊再增士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面

11款氣質「粉嫩色皮夾」不怕撞款！CELINE一包兩用、GUCCI萬元初入手

今晨6.2℃！寒流「低溫、豪雨、強風」特報齊發　全台急凍再下4天

薪資單被同事看到爆離職風波！　員工因「洩露機密」慘被開除

冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　

冬奧閉幕2／美中日另類友好交流　選手村「搶換」皮卡丘、冰墩墩

冬奧閉幕1／勇奪2金1銀！　陸全網高呼「她」出任掌旗手　

擔心俄軍即將入侵　德法籲公民盡速離開烏克蘭

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

前狼王與中華田園犬同住5年！

中國表態俄烏衝突：這是一貫立場

女童趕作業看不清了　母：你裝的

怕鴨太冷搬火爐　千隻鴨子變烤鴨

求職被綁架　淪人體供血包被抽乾

薪資單被同事看到　他因「洩露機密」慘被開除

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋

冬奧交通創世界紀錄！

冬奧閉幕！「她」出任掌旗手呼聲高　

中國網紅嗆解放軍「沒出息傻逼」：前途黑暗

美中日「搶換」皮卡丘、冰墩墩

大媽搭公車沒位子坐　厚臉皮硬坐妹子身上

冬奧花滑CP被疑真交往！愛意溢出螢幕互動甜炸

更多熱門

相關新聞

美中日「搶換」皮卡丘、冰墩墩

美中日「搶換」皮卡丘、冰墩墩

2022北京奧運今（20日）舉行閉幕式，選手村各國運動員、志願者和記者迷上彼此互換紀念徽章，這也是奧林匹克最傳統熱門的社交活動。《東森新媒體ETtoday》記者也訪問到位於崇禮的工作人員，他說，今年大陸的冰墩墩廣受外國朋友喜愛，日本徽章也非常搶手，像是皮卡丘、多拉Ａ夢徽章非常稀少，成為交換大熱門，成為奧運比賽期間最溫暖的傳統社交活動。

冬奧交通創世界紀錄！

冬奧交通創世界紀錄！

黃郁婷遭處分暫不返台　下一動向曝光

黃郁婷遭處分暫不返台　下一動向曝光

冬奧20日晚間閉幕 李玟儀掌旗出席

冬奧20日晚間閉幕 李玟儀掌旗出席

冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　外交部：不實言論

冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　外交部：不實言論

關鍵字：

冬奧閉幕谷愛凌

讀者迴響

熱門新聞

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻了：什麼都好大

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

網美Amber遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面