冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　　

▲冬奧期間所有賽區使用氫燃料車 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧會今（20日）閉幕式，先前大陸官方喊出舉辦一場「低碳環保科技」綠色冬奧，是否有做到？張家口賽事期間成功運行1千多輛氫燃料車，配備30多個加氫站。接受訪問《東森新媒體ETtoday》記者訪問的專家王賀武表示，氫燃料車預計可減少二氧化碳減排量1.1萬噸，相當於5萬餘畝森林一年的碳匯蓄積量。更有趣是，車子排放「尾氣」是水不是廢氣，甚至是比飲用水更乾淨的水。

日前，《東森新媒體ETtoday》記者與中外媒體難得前往「綠色交易所」參訪，外界都十分關心冬奧期間實現碳排放目標是否實現？北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登歷介紹，「北京冬奧籌辦6年多來，冬奧組委通過低碳場館、低碳能源、低碳交通、低碳辦公等措施，最大程度減少碳排放，同時採取林業碳匯、企業捐贈等方式實現碳補償，北京冬奧會碳中和目標的順利實現。」

▲張家口率先替換氫燃料車 。（圖／記者任以芳攝）

其中，場館再利用，大量使用新能源，降低碳排放量最高的交通設備都是很重要改革。目前，冬奧賽事期間所有場館已經運行超過1000輛氫燃料車，配備30多個加氫站，成為全球舉辦大這活動，最大規模運用氫燃料電池車輛的先例。

張家口市氫能與可再生能源研究院執行院長王賀武接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「比起柴油引擎1公里排放1.2公斤的二氧化碳，這些氫燃料大客車在冬奧賽事期間，氫燃料引擎可做到零排放。」據了解，大巴車每輛車每百公里可減少 57.86 公斤二氧化碳的排放，燃料來源於氫，所排放的「尾氣」比飲用水更乾淨的水。

為了保證冬奧會和冬殘奧會張家口賽區氫燃料電池汽車「氫能燃料」供應，張家口太子城服務區加氫站採取「制氫、運氫、加氫、使用」一條龍服務。主要設備和零部件均採用特種材料，可以耐寒低至零下40攝氏度，符合賽時低溫嚴寒的環境要求。

▼張家口太子城服務區加氫站 。（圖／記者任以芳攝）

▲冬奧使用氫燃料車實現「零碳」無污染排放。 。（圖／記者任以芳攝）

技術工作人員介紹，氫燃料電池汽車並不是氫氣和氧氣直接燃燒，是通過氫氧離子化學反應「直接發電」，然後排放出水，實現「零碳」無污染排放。另外，氫燃料電池汽車功率大，適合中長途、中重載運行場景，在商用車領域可與純電動汽車形成有效互補。

北京冬奧會後，氫能交通規模化成為其他各國參考典範，也踐行「綠色辦奧」的承諾。國際奧委會品牌和可持續發展總監瑪麗·薩魯瓦曾表示，北京冬奧會是綠色奧運的重大里程碑，低碳、環保在這裡實現了最大限度發展。

▼冬奧結束後，新能源氫燃料車成為其他國家舉辦大型活動，減碳交通的參考範例。（圖／記者任以芳攝）



