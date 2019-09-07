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昔日受助今日助人　桃園家扶自立青年捐喪母奠儀做獎助學金

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▲家扶自立青年捐喪母奠儀做獎學金

▲家扶自立青年盧昱蓁（右）捐喪母奠儀做獎學金。（圖／家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園家扶中心扶持的自立青年盧昱蓁，去年大學畢業後，獨自撐起家計，未料，母親卻因意外突然離世，昱蓁悲痛之際，將同事及親友的奠儀匯集後，捐贈做為家扶中心獎助學金，期讓母親的愛延續下去。桃園家扶中心7日於中壢社福館舉辦「2019年度大專獎助學金頒獎典禮」，共有136名學子獲得獎助，計發放2,720,000元獎助學金。

桃園家扶中心主任張伏杉指出，該中心為減輕弱勢家庭的學費壓力，持續募集助學金，長期協助家境清寒的大專學生，此次頒獎典禮感謝景福扶輪社共襄盛舉、捐助獎助學金。獎助學金幫忙許多認真向上的學子，準備申請美國博士班，正在努力追夢的賴煥文就是其中之一。▲家扶自立青年捐喪母奠儀做獎學金

▲桃園家扶中心扶幼委員會副主委陳鄭權（前排左一）頒發獎助學金。（圖／家扶中心提供）

煥文目前就讀國立台灣大學物理研究所二年級，每年都以優異成績領取獎助學金，無後顧之憂專攻學術。煥文就讀高中一年級時家中發生變故，父母親相繼罹患癌症，父親胃癌過世後，母親悲痛之餘卻發現自己罹患乳癌第二期，長期使用標靶治療與癌細胞抗戰中，煥文面臨高中升大學時，因憂心母親病情緣故，以學測高分卻選擇離家近的大學就讀，方便照顧身體孱弱的母親。▲家扶自立青年捐喪母奠儀做獎學金

▲2019年度大專獎助學金頒獎。（圖／家扶中心提供）

但煥文依舊想為自己的理想及學術努力，為了精益求精，看著母親病況穩定後，在大學二年級轉學考上了交通大學，煥文和弟弟求學過程中學業成績名列前茅，爭取獎學金以貼補家計，弟弟今年於國立清華大學畢業，煥文於國立台灣大學研究所畢業，預計申請美國博士班持續為自己的夢想啟程。

張伏杉說，貧困阻礙了家扶孩子的無窮未來，家扶基金會「無窮世代」計畫期盼邀請更多社會善心人士及企業參與，成為孩子教育道路上的貴人，協助孩子助學與圓夢，填補孩子成長的缺口，請您一起加入補位大隊，掏掏口袋零錢，幫助弱勢孩子填補學習「空缺」，邁向無窮未來！

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