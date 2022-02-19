老闆代失言妻道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

記者陳羿妏／綜合報導

28歲「截肢女孩」王姓女子日前因工傷失去右小腿，指控公司只想用10萬元打發她，老闆娘還說風涼話「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，引發外界關注。對此，王女受雇的生安通運謝姓少東稍早也為妻子失言致歉，澄清並非要以10萬元打發對方，還承諾王女若願回公司，可保障對方工作至65歲。





▲苗栗28歲「截肢女孩」因工傷失去右小腿，指控公司只想用10萬元打發她。（圖／記者黃孟珍翻攝）

謝姓少東表示，意外發生後，公司立刻先將王女送醫，隨後得知王女住院且得截肢，妻子不定時會致電關心、慰問對方，針對妻子所言「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」，以及引用對方母親中風復健的話勉勵等語，他表示，這是鼓勵而非風涼話，無奈卻遭外界解讀錯誤，在這邊替妻子道歉，員工受傷，他們也不忍心，絕對不會不聞不問。

謝男表示，王女住院後，經理趕到醫院探望時，有先拿1萬元現金，當作醫院雜支，而王女醫院所有費用、看護費都會由公司承擔，薪資也是全額照給。

謝男指出，公司是先給10萬，並非用10萬解決事情，也承諾若王女願意回公司工作，會調整職務，讓對方工作到65歲；然而，王女希望公司賠償28歲至65歲的薪資，約1100萬元，雙方第一次到勞工局協調時，王女律師要求2000萬，隨後並未達成共識，公司會再繼續協調。

▼謝姓少東承諾保障王女工作權至65歲。（圖／記者黃孟珍翻攝）