騎加掛手拉車機車自撞護欄　澎湖王姓男子送醫

記者陳洋／澎湖報導

澎湖一名王姓民眾昨晚深夜在馬公市新營路，騎乘加掛人力手拉車的機車，結果自撞車道護欄當場翻覆，王男意識清醒，但無法配合酒測，警方最後只好將他送醫，同時進行抽血檢驗。至於詳細車禍原因，仍有待調查釐清。

▲澎湖一名王姓民眾昨晚深夜在馬公市新營路，騎著附掛人力手拉車的機車自撞車道護欄，當場翻覆。（圖／記者陳洋翻攝）

68歲的王男昨晚11點多騎著機車，後頭附掛載資源回收物的人力手拉車，在馬公第三漁港新營路撞上車道護欄，車輛當場翻覆，王男躺在地面無法起身，是前方民眾聽見碰撞聲，轉頭一看有人摔車，便停下來報警。

目擊民眾說，他是開車開在前頭，王男的車子騎在他的後方，他突然聽到碰撞聲，轉頭看王男翻倒，才停下來關心。

警方到場後，詢問王男翻車過程，王男意識還算清醒，但有碰撞傷勢，連起身都有困難，無法當場配合酒測，警方只好叫來救護車將他送醫，同時抽血檢驗。

▲警消查看王男傷勢後將他送醫，同時抽血檢驗。（圖／記者陳洋翻攝）



警方表示，有關違規部分將依規定掣單舉發，如有酒駕則依涉嫌公共危險罪移送地檢署偵辦。也呼籲，駕駛車輛請務必遵守交通規則，注意行車安全，秉持酒後不開車、開車不喝酒，確保民眾生命財産安全。