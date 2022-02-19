古蹟旁藏4槍+3百子彈「藏古蹟旁」　文人後代家中抄出千包毒品

記者邱中岳／台北報導

北市內湖分局接獲線報，1名男子曾在國定古蹟「陳悅記祖宅」旁的違章建築藏放槍毒被查獲，但又事後又再度擁槍自重，再度上門調查，困然查獲4把改造手槍以及3百顆子彈，並且起獲1千包毒品咖啡包以及海洛因、安非他命。

警方調查，59歲的陳姓男子，平時活動在大同地區，且身為地方文人後代，但卻曾經將3把制式手槍、毒品藏放在國定古蹟「陳悅記祖宅」（俗稱老師府）旁的違章建築，事後被警方在2021年8月份查獲，當時遭到警方移送法辦。

▲內湖分局曾逮捕文人後代持槍毒，沒想到事隔不到7個月又再查獲槍毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是警方鎖定陳姓男子又持有槍毒，隨即前往逮人，最後發現陳姓男子又住在違章建築內，並在屋內查獲4把改造手槍、3百顆子彈，火力相當驚人。

警方事後又發現，一旁櫃子內藏有1千多包的咖啡包、海洛因以及安非他命，毒品總重3公斤，事後將陳姓男子帶回警分局偵辦，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌送辦。

▲警方2021年8月曾逮捕文人後代持槍毒，事隔不到7個月又再查獲4槍3百彈+千包毒咖啡。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳悅記祖宅俗稱老師府，位於台北市大龍峒附近，該祖宅為陳家家族祠廟，陳悅記並非人名，而是陳家家譜的公業統號，主要係因祖宅年代久遠，且陳家出了3位舉人，在門外有舉人旗桿，所以才被認定為國定古蹟，為台北市最大古宅。

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