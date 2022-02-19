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寒流南下中！一圖看懂溫度變化　明天是「今年冬季最冷的一天」

記者李宜秦／台北報導

今年首波寒流將於今日下半天正式抵台，今起至下周三全台受到寒流及華南雲雨區影響，天氣又濕又寒冷，台南以北均可能出現10度以下低溫，預計明日整天是最冷的時段。

▲今日氣溫驟降。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

▲今日氣溫驟降。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

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臉書粉專天氣即時預報表示，今日各地低溫比昨日大幅下降，尤其是中南部將出現少見的溼冷天，且因為本次影響的天氣系統尺度大，因此「全台各地」天氣都相當類似。目前寒流正在南下，今天將是愈晚愈寒冷。

今日到下周一受到寒流影響，全台寒冷，台南以北、金馬、宜蘭，低溫皆可能下探10度或以下。最冷時間為明日一整天，而下周一到周三冷空氣雖減弱，但因有雨，回溫不明顯。下周四又有一波冷氣團南下，天氣再度轉冷。

今日到下周三持續受到華南雲雨帶影響，今日除了南部外，其餘地區都會下雨，明日到下周三雨勢最明顯也最連續，下周四後水氣減少，降雨範圍縮小至北北基及宜花。

▲▼天氣 變天 冬北季風 冷氣團 低溫 路上行人 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天是最冷的一天。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今日白天起各地氣溫：北部15降至9度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至24度。今晚北台平地最低氣溫已可降至9度左右，降雨範圍將逐漸往南擴展，明為冬季最冷的一天。

明日至下周一受到這個冬季最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨；雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。明日至下周一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右。

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