他上網學改4槍藏情趣用品堆　學習力超強...3槍具殺傷力

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊鎖定1名男子涉嫌持槍，在2月中旬前往新北市租屋處逮人，當場起獲4隻短槍、12顆子彈、改槍工具以及毒品，男子原本笑稱「剛學沒多久」，認為可能只有一支具有殺傷力，但沒想到4支槍送驗後，竟然3支有殺傷力，讓男子傻眼。

警方調查，40歲的曾姓男子，曾犯下毒品黑吃黑，同夥甚至還失手殺人判刑入獄，假釋出獄後在新北市新店區承租房子，竟在日前上網學習改槍，甚至還購買大批改槍工具，最後遭到北市刑大鎖定。

▲男子上網學改槍，警方攻堅查獲4槍、14顆子彈，還有毒品等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在2月中旬上門逮人，進入後當場發現曾姓男子把4把改造手槍全部擺在桌上，警方當場將人壓制，並搜出14顆子彈以及改造工具，另外還發現曾涉嫌藏有安非他命、大麻等毒品。

曾姓男子被警方帶回訊問時，自稱改造槍枝時間不長，才剛上網學習，並從網路上購買改槍工具以及道具槍練習，原本還笑稱「可能只有1把會過（具有殺傷力）」，但最後卻讓曾男相當傻眼。

▲男子剛學改槍沒多久被警查獲4槍，原本以為只有1把有殺傷力，結果卻令他傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在4把槍枝初步鑑驗結果出爐，向「天資聰穎」的曾姓男子表示「有3把槍都具有殺傷力」，被認定為改造槍枝，曾姓男子當場傻眼指出，照著網路上學沒多久，竟然就成功了。

事後警方依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌將曾姓男子送辦，警方笑稱，原本男子利用床底下3大箱情趣用品、內衣當掩護藏槍，但警方破門時，男子正在桌上「裝備保養」，當場就被逮個正著。

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