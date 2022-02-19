騎士自撞路樹倒地起不來　13輛汽機車「冷血」繞開繼續走

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮頂埔國小校門口，18日上午有一名外籍移工騎電動車自撞路樹倒地，1分鐘左右有13部汽機車路過，卻無人停車對傷者伸出援手，直到學校保全看到監視器，準備前往時，才被經過的巡邏警發現，通報救護車前往協助。

▲苗栗一名移工發生自撞車禍，沒想到後方汽機車都選擇忽視繞過繼續走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



竹南警分局副分局長許豐都表示，昨(18)日上午，一名移工自撞路樹倒臥在地，因撞擊力道強烈，移工痛到無法自行起身，還好當時騎士有戴安全帽，僅輕微擦挫傷。

只是從監視器畫面意外發現，移工倒地後，1分鐘的時間陸續經過8部機車、5輛汽車，至少13名汽機車駕駛都選擇「閃避」，無人停車協助，令人意外。

▲▼還好附近的巡邏警車發現後趕快呼叫119，男子才解除危機。

所幸1分鐘後，轄區巡邏警車剛好經過，發現車禍後趕快下車察看，並通報119前往救援。經了解，該名移工無酒駕情事，因一時分神而自撞受傷，只是當時天雨路滑，行車視線不良，還好有巡邏警車經過，否則後果不堪設想。

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