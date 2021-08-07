文人後代「轉型」軍火販　3長短槍藏國定古蹟

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，1名男子涉嫌販賣軍火、毒品，警方循線在大同區逮捕嫌犯，發現該嫌為大同區陳家後代，並將3把制式槍枝以及毒品，藏放在被台灣文化部列為國定古蹟的祖厝「陳悅記祖宅」，最後鑑定3把長、短槍皆為制式槍枝。

警方指出，58歲的陳姓角頭長期盤據大同區一帶，以販賣軍火、毒品謀生，警方在5日下午4時許，前往陳位於大同區華亭街的住處逮人，但是一無斬獲，警方認定陳藏有槍支，隨即突破嫌犯心防，原來陳嫌將槍枝藏放在他處。

▲大同文人後代成軍火販，3把制式長、短槍以及海洛因毒品藏在「國定古蹟」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，陳嫌將槍枝藏放在大龍峒知名的「陳悅記祖宅」，且該古宅已經被國家文化部列為國定古蹟，陳嫌為了避免遭警方查緝，竟將槍枝藏放在國家認定的古蹟內，警方也在其中1處古蹟房舍內查獲槍毒。

警方查獲3把制式長、短槍枝，包括黑蜘蛛衝鋒槍、制式土耳其自動手槍以及火力強大的M870霰彈槍，市價共計要150萬元，且查獲3百顆子彈以及海洛因毒品16包，訊後依毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，陳嫌哥哥早因販槍毒入獄。

▲警方鎖定兄弟檔販賣軍火、毒品，哥哥因販賣槍砲、毒品入獄，５日又在住處逮捕弟弟。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳悅記祖宅俗稱老師府，位於台北市大龍峒附近，該祖宅為陳家家族祠廟，陳悅記並非人名，而是陳家家譜的公業統號，主要係因祖宅年代久遠，且陳家出了3位舉人，在門外有舉人旗桿，所以才被認定為國定古蹟，為台北市最大古宅。

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