街頭鬥毆女子版！大人肉身擋車「小孩1招更陰險」混戰影片曝

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天下午聽到外面傳來尖叫聲……」一位女網友10日在臉書《爆料公社二社》分享一段影片，只見她當時聽到尖叫聲後，就從樓上往下看，就發現一起疑似行車糾紛的街頭鬥毆事件，而且還是「女子版」，激烈程度讓她不禁驚呼，「台中日常！？沒有拿武器但不輸棒球隊」，甚至還有人被救護車載走。

▲台中發生街頭鬥毆事件。（圖／翻攝自爆料公社二社）

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這位女網友文中表示，她聽到聲音後，就往樓下看，越看越覺得驚險，「疑似行車糾紛的街頭鬥毆，但是是女子版……」文中也曝光1分23秒的畫面，可以看到一黑一銀的車子停在路上，一名女子直接用肉身擋住銀車不讓離去，還重拍引擎蓋要對方下車。

▲女子肉身擋車，還拍引擎蓋要對方下車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

銀車駕駛下車後，便拿出手機，似乎是要拍下黑車車牌，讓另一車的人很緊張，其中還有個穿著粉色衣服、看起來像小朋友的女童狂擋車牌。雙方從車屁股一路吵到車頭，並大打出手，結果女童突然跑過來，並在銀車駕駛身旁蹲下，讓對方絆倒在地被壓著打。

▲小妹妹用身體擋住車牌不給拍。（圖／翻攝自爆料公社二社）

原PO則是在文中透露後續，「後來警察有來，被壓在地上打的女生被救護車載走了」，但到底為何起紛爭就不得而知。影片一出，網友們紛紛看傻眼，「搶車位？」「也太低級了！」「看起來好像正宮娘娘帶女兒扁小三。」「行車糾紛，或者停車位糾紛？」

▲原PO透露，警察有到場處理，不過銀車駕駛一直躺在地上，感覺被打得蠻慘。（圖／翻攝自爆料公社二社）

其中，也有不少人不禁討論起粉衣小妹妹，「粉衣2個看起來像母女，如果真是小朋友的話，那孩子態度也不行，還瞎攪和。」「那個粉紅妹妹忽然使出『躺在地上絆腳』，這陰險毒辣的招式是已經違規了啊！」「小小年紀就會擋住車牌，這教育的還真成功」、「我只知道連小孩都懂得去遮車牌也蠻可怕的，應該不是第一次吵架了。」

▼粉衣小妹擋車牌、絆倒人的行為，讓網友搖頭嘆氣。（圖／翻攝自爆料公社二社）