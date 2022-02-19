今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

▲北北基發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今晨「鋒面」雲層籠罩中部以北，氣象局針對北北基發佈大雨特報。入冬以來最強冷空氣明天來襲，本島最低溫預估僅有7度，氣象局認為強度已經是寒流等級，目前也已經針對全台18縣市發佈低溫特報，今晚開始台中以北都是「非常寒冷」的橙色燈號，溫度可能不到10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷；今晚北台平地最低氣溫已可降至9度左右，早出晚歸要注意！白天起各地氣溫：北部15降至9度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲【橙色燈號(非常寒冷)】基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。【黃色燈號(寒冷)】彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

明日、下週一(20、21日)受這個冬季(2021~22)最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨；雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。

明日至下週一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了「輻射冷卻」加成，只憑最強冷空氣，就要突破這個冬季的平地最低溫紀錄(12月4日竹苗平地曾降至5.9度)？恐怕沒那麼容易！但台北測站首度降至10度左右(「寒流」)，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地也大多是整天的陰雨、濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。下週一(21日)白天起各地持續有雨。氣溫略回升、仍很濕冷。

▲19日4：50紅外線雲圖顯示，「鋒面」雲層籠罩中部以北(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，中部以北降水回波不斷移入(中圖)。4：30時累積雨量圖顯示，中部以北明顯降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週二(22日)各地持續有雨，中間的空檔、北少南多；氣溫續回升、仍偏濕涼。下週三(23日)「鋒面」及另一股冷空氣南下，各地明顯降雨、氣溫下降。下週四(24日)「鋒面」已通過東移，迎風面有雨、背風晴，連續多日大範圍多雨的型態終於改變，下週五(25日)西晴東偶雨，降雨更少。

▼寒流來襲，今天氣溫遽降，溫度曲線圖宛如斷崖。明天將是入冬以來最冷的一天。（圖／翻攝中央氣象局臉書）