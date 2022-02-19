　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨「鋒面」雲層籠罩中部以北，氣象局針對北北基發佈大雨特報。入冬以來最強冷空氣明天來襲，本島最低溫預估僅有7度，氣象局認為強度已經是寒流等級，目前也已經針對全台18縣市發佈低溫特報，今晚開始台中以北都是「非常寒冷」的橙色燈號，溫度可能不到10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷；今晚北台平地最低氣溫已可降至9度左右，早出晚歸要注意！白天起各地氣溫：北部15降至9度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲【橙色燈號(非常寒冷)】基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。【黃色燈號(寒冷)】彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

明日、下週一(20、21日)受這個冬季(2021~22)最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨；雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。

明日至下週一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了「輻射冷卻」加成，只憑最強冷空氣，就要突破這個冬季的平地最低溫紀錄(12月4日竹苗平地曾降至5.9度)？恐怕沒那麼容易！但台北測站首度降至10度左右(「寒流」)，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地也大多是整天的陰雨、濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。下週一(21日)白天起各地持續有雨。氣溫略回升、仍很濕冷。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲19日4：50紅外線雲圖顯示，「鋒面」雲層籠罩中部以北(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，中部以北降水回波不斷移入(中圖)。4：30時累積雨量圖顯示，中部以北明顯降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週二(22日)各地持續有雨，中間的空檔、北少南多；氣溫續回升、仍偏濕涼。下週三(23日)「鋒面」及另一股冷空氣南下，各地明顯降雨、氣溫下降。下週四(24日)「鋒面」已通過東移，迎風面有雨、背風晴，連續多日大範圍多雨的型態終於改變，下週五(25日)西晴東偶雨，降雨更少。

▼寒流來襲，今天氣溫遽降，溫度曲線圖宛如斷崖。明天將是入冬以來最冷的一天。（圖／翻攝中央氣象局臉書）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
正妹工作遭截肢！驚見「總公司設在這縣市」
新北男加入「飆股群組」大賺　卻讓千萬退休金泡湯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宗教團體聚餐爆24人群聚跨4縣市！台大醫估「至少觀察至3月上旬」

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

《鬼滅之刃遊郭篇》秘密揭曉！妓夫太郎、墮姬兄妹檔可能身患性病

剪頭髮「瀏海像狗啃的」　她一星負評開戰理髮店：害被朋友取笑

辦公室「最討人厭」行為　眾人齊點名1動作：超荒謬又噁

momo長期深耕品牌力、商品力　全方位升級服務贏得消費者青睞

蝦皮購物「花得更少、買得更好」　推動娛樂電商挑戰創新獲肯定

東森購物好口碑好品質深植人心　奪下最佳人氣、品牌、企業永續3大聲量

深耕在地40年　信義房屋：打造永續好生活

獲「人氣、品牌、永續」3大獎！　東森房屋：在地深耕是關鍵

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

宗教團體聚餐爆24人群聚跨4縣市！台大醫估「至少觀察至3月上旬」

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

《鬼滅之刃遊郭篇》秘密揭曉！妓夫太郎、墮姬兄妹檔可能身患性病

剪頭髮「瀏海像狗啃的」　她一星負評開戰理髮店：害被朋友取笑

辦公室「最討人厭」行為　眾人齊點名1動作：超荒謬又噁

momo長期深耕品牌力、商品力　全方位升級服務贏得消費者青睞

蝦皮購物「花得更少、買得更好」　推動娛樂電商挑戰創新獲肯定

東森購物好口碑好品質深植人心　奪下最佳人氣、品牌、企業永續3大聲量

深耕在地40年　信義房屋：打造永續好生活

獲「人氣、品牌、永續」3大獎！　東森房屋：在地深耕是關鍵

截肢女工「無良闆娘」總公司遭起底　網湧一星負評洗版

網紅認約砲18歲女大生「射後不理」　9字嗆譏：有M的慾望

《殭屍校園》李瑜美私服穿搭超顯嫩！亮色單品、辣秀長腿都是關鍵

冷戰後最嚴峻對峙　馬克宏籲烏俄停止軍事行動

烏東分離主義者：計劃撤離70萬人至俄羅斯

宗教團體聚餐爆24人群聚跨4縣市！台大醫估「至少觀察至3月上旬」

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

《鬼滅之刃遊郭篇》秘密揭曉！妓夫太郎、墮姬兄妹檔可能身患性病

剪頭髮「瀏海像狗啃的」　她一星負評開戰理髮店：害被朋友取笑

烏克蘭東部爆炸　親俄份子控「烏軍搞的…」撤離民眾送到俄羅斯

Faye詹雯婷飆唱《Lydia》青春回憶殺！　Lulu.陳漢典重現《鬥魚》超鬧XD

生活熱門新聞

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

「百鈔888888刷一排」幸運男求售！台銀拍賣價曝

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

點餐386元「客人硬付441」外送哥傻住！網1招反擊

抓到了！「阿堂鹹粥」收錢未開發票　台南國稅局將稽查

飯煮一半吐鮮紅液體　電鍋過勞了

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

父成植物人　小四童繳不出醫藥費

好市多「1新品」雷爆？她嚇：根本地獄飲

小六學生181公分　搭客運遭強迫補票：不像小孩

屁孩「偷吃迴轉台壽司」留空盤　朋友嗆網：有付錢

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

更多熱門

相關新聞

北北基等4縣市大雨！明起「近寒流冷氣團」不到10℃

北北基等4縣市大雨！明起「近寒流冷氣團」不到10℃

今天受到鋒面移入影響，氣象局針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。晚間雨勢加大，明天逼近寒流強度的強冷空氣報到，溫度會驟降、本島平地最低溫不到10度，海拔2000公尺以上如太平山等高山有下冰霰的機率、3200公尺以上高山都會下雪。

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

探10℃↓！恐首波寒流　氣象局回應了

探10℃↓！恐首波寒流　氣象局回應了

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

女童趕作業看不清了　母：你裝的

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

白粉CP超甜！《華燈》王柏傑爆求婚謝欣穎

汪建民失聯原因曝光！　「幫澎恰恰借錢出事」

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見總公司設高雄

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

《聲林》選手「被工作人員抱上台」

她忘上鎖就停車秒睡！竟遭外送員開門硬闖性侵

更多

最夯影音

更多
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面