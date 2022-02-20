快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

▲今晨7時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

入冬首波寒流來襲，中央氣象局觀測，今天（20日）清晨全台最低溫出現在新北市瑞芳鼻頭角的6.2度。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，好冷啊！濕濕冷冷很不舒服，務必要注意身體狀況，尤其是年長者；周六午後各地就開始急降溫，目前還不是最低的時候，預計午後到晚上會達到最低，可能再降1-2度！

►今晨至周一上午低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

►豪雨特報：

基隆市、新北市



►大雨特報：

台北市、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣

氣象局對7縣市發布豪大雨特報，東北風及華南雲雨區影響，今基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

▲▼今全台有雨。（圖／氣象局）

氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今在寒流影響下，天氣會非常寒冷，整天至周一清晨是這波寒流勢力最強的時候，預估台南以北及宜蘭的低溫僅約9到12度，高屏及花東低溫則在14到16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些；由於白天冷空氣亦強，各地全天氣溫均偏低，預測台南以北及宜蘭高溫僅10至13度，高屏及花東約15至18度。

氣象局指出，水氣方面，受華南雲雨區東移影響，各地持續性下雨，特別是中部以北、東北部及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率；若溫度與水氣配合，北部2000至2500公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

