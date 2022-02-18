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北北基大雨！明起「近寒流冷氣團」來襲　週日酷寒不到10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(18日)白天鋒前雲系持續移入，大台北及山區降雨較明顯。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到鋒前雲系移入影響，氣象局針對北北基3縣市發佈大雨特報。晚間雨勢加大，明天逼近寒流強度的強冷空氣報到，溫度會驟降、本島平地最低溫不到10度，海拔2000公尺以上如太平山等高山有下冰霰的機率、3200孤逞以上高山都會下雪。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(18日)白天鋒前雲系持續移入，大台北及山區降雨較明顯，其他各地間歇飄雨。氣象局針對台北市、基隆市、新北市發佈大雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基大雨特報。

今晚「鋒面」抵達，中部以北雨勢加大；北涼南舒適，各地晚微冷。各地氣溫：北部13至21度，中部14至23度，南部15至25度，東部15至25度。

最新模式模擬顯示，明(19)日至下週一(21日)強冷空氣南下，伴隨的水氣很多，明日降雨逐漸往南擴展，下週日、一各地有雨；雨勢時大時小，有空檔也很短暫。明日氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚北台平地已驟降至11度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明(19)日至下週一(21日)強冷空氣南下，伴隨的水氣很多，明日降雨逐漸往南擴展。

下週日至週一晨本島平地最低氣溫再探10度以下，需要特別注意的是，週日的高溫將是這個冬天以來最低的，北台約只在12度上下，所以，不論其低溫是否能達「寒流」(台北測站≦10度)標準？整天持續濕冷！感覺會比一般乾的「寒流」更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。

海拔3200公尺以上高山(合歡、雪山、南湖、玉山⋯)，水氣及氣溫的條件皆宜，明顯降雪可以期待；至於海拔2000公尺以上至3000公尺高山(如太平山⋯)，模擬週日的最低溫約在0至1度之間，下「霰」、「霧淞」或「雨夾雪」都有一些機率，需再觀察。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲18日4：50紅外線雲圖顯示，鋒前雲系持續移入，中層雲漸增厚(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，海峽不斷有回波通過台灣(中圖)。5時累積雨量圖顯示，大台北及中部降雨較明顯，其他各地皆有間歇飄雨的現象(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一(21日)白天起至週二(22日)冷空氣逐漸減弱，但各地持續明顯降雨。下週一白天仍很濕冷。下週二氣溫回升，仍濕涼，下週三(23日)鋒面」及另一股相對較弱的冷空氣南下，各地仍有雨、氣溫略降。下週四(24日)東北季風影響，迎風面降雨、背風晴，連續大範圍多雨的型態終於改變。

 

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3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時

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