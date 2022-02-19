阿里山花季下月登場！客運票3／1開賣　憑車票「搭高鐵打85折」

▲阿里山花季3/11開跑。（圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

阿里山花季即將於3月10日至4月10日，花季期間的例假日及連續假期的上午6時至11時將進行交通管制，管制日總計12日，期間台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區禁止小型車通行，民眾需搭乘接駁客運上山，客運車票將於3月1日開賣，另憑客運車票入園門票只要150元、搭高鐵打85折。

交通部公路總局提醒自行開車前往賞花的民眾，花季期間的例假日及連續假期上午6時至11時，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁止小型車通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公總表示，請民眾於台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運的車票將於3月1日零時起開放民眾預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間轉乘客運至阿里山國家森林遊樂區。

▲阿里山花季輸運措施。（圖／公總）

團體旅遊的遊客，假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，並請先行統計完成團體遊客所需票種及配妥相關證明文件，以加速購票作業時間。

另台18線29k僅開放購票人員下車購票，其他遊客如有休憩需求，需往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區進行休憩。

公總表示，到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【臺鐵嘉義站─阿里山】、【臺北轉運站─阿里山】、及【日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

▲阿里山花季輸運措施懶人包。（圖／公總）