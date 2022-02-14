國道客運還在開！阿北溜進行李間「大膽翻包包」　誇張行竊畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

一名乘客11日晚間搭乘統聯客運從台中要返回高雄，不過，在行駛到國道1號路竹段時，赫然發現同車一名65歲陳姓竊嫌偷溜進客運下層，一件件翻找其他旅客行李，疑似在尋找財物。客運司機立即通報公司報案，在該車輛下楠梓交流道後，警方隨即上車了解案情，後續依竊盜罪嫌，將陳嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲他搭客運「行李放下層」險被偷，驚見同車阿北一件件翻找畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該事件發生在統聯客運11日南下高雄車次上，這名65歲陳姓嫌犯從台中上車南下高雄，搭乘途中到客運下層上廁所時，發現行李間四下無人，竟開始任意翻動別的旅客行李，甚至還將裡面的東西一件一件拿出來擺在旁邊，疑似在尋找財物。

▲阿北搭客運偷潛入下層行李間，一件件翻找同車乘客行李。（圖／記者賴文萱翻攝）

同車乘客發現陳男行為詭異，直接用手機錄影拍下證據，根據曝光畫面，陳男當時狂翻乘客行李，乘客氣得質問「阿伯你在做什麼？你怎麼拿別人東西？在偷拿東西嗎？怎麼把別人行李翻成這樣？」陳男則辯稱是要上廁所。楠梓分局楠梓派出所接獲客運站通報後，待車輛下楠梓交流道後，隨即上車了解案情。

雖遭翻找行李的乘客經檢視後沒有任何物品損失，陳男也矢口否認犯案，但因乘客指證明確，警方將陳嫌依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。