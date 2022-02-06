上車囉！全台最萌女公車司機　現主時出沒在這縣市

記者黃宥寧／綜合報導

去年，新北市超卡哇伊女公車司機「艾嫚妮」在Tiktok上分享平時駕駛公車的生活，因為嬌小身高加上清秀臉蛋，超萌又專業模樣引起網友們暴動，紛紛求上車。《ETtoday東森新媒體》獨家訪問到她本人。艾嫚妮也親切回應，開公車、客運的真實原因，她更透露出社會第一份工作竟是與開公車有相當大的反差。

▲全台最年輕的女運轉手艾嫚妮。（圖／艾嫚妮提供）

25歲身高160公分的艾嫚妮親切向記者表示，她畢業於五專護理科、二技助產系，擁有護理師、助產師執照，曾經在畢業後到區域醫院產房工作，後來發現志不在此，決定轉向客運業。在二技畢業前，就已經超前部署考到職業大客車駕照。

「妳跑公車太可惜！」艾嫚妮將時光機倒回2年前，當時應徵司機職缺時，面試官認為她太年輕，又是個女生，也告訴她開公車相當耗體力，認為她無法勝任這份艱困工作，加上她就讀的科系與客運業截然不同，有護理師、助產師執照，跑公車略顯可惜。

▼身材嬌小的艾嫚妮開起車來相當有架式。（圖／艾嫚妮提供）

看見面試官想將她逐出夢想大門外，她立刻向面試官娓娓道來為什麼想開公車，面試官才終於明白，艾嫚妮不僅是找份工作而已，更希望能透過開車跑遍各個景點，為自己人生寫下一頁又一頁璀璨又充實的回憶。但她也透露，其實父母挺擔心她當司機，認為這份工作危險度高，甚至可能會遇到不講理的乘客，很希望她回去當護理人員，過安穩的生活，但她不願意因為父母的「為你好」斷送夢想。

艾嫚妮分享工作上曾遇到印象深刻的事情，她之前在開公車時，有一位慈祥奶奶帶著孫子準備從後門下車，結果奶奶教孫子要說：「司機阿北謝謝！」天真的小朋友照著奶奶的話講了，但小朋友見她沒反應，可愛地再問要不要再講一次？她笑著安慰自己，「或許是職業刻板印象才會讓我公車開著開著變成了阿北」。

從開國道客運駕駛，轉換到台北市區開公車，這樣的經驗已經夠讓人驚艷，目前的艾嫚妮不僅回到南部擔任遊覽車駕駛，平日跑學生專車，假日跑接送，也因為疫情解緩，掀起國內旅遊熱，偶爾還會載到觀光客，持續為空白道路填上繽紛色彩。