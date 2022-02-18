義美食品堅持食物自然味道　寧賺慢錢放大品牌價值

▲近年來，義美食品在友善土地、支持台灣農業的想法下，跨足生機、生醫產業，希望創造台灣農業新價值，讓世界看到台灣農業科技的實力。（圖／活動小組）

翻開《東森新媒體ETtoday》主辦的「企業聲望大調查」排行榜，義美食品在食品業中榮獲最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎「三冠王」肯定，觀察義美品牌影響力的構成基礎，來自於食安信任感與企業社會責任，已在消費者心中建立起堅持食物自然味道、嚴格把關食品安全的形象，搶佔全民心佔率。

「義美秉持著做餅是老實人的行業，良心的事業，」義美食品董事長高志尚說，義美提出以「簡單自然的方法」做食品，例如以1900年以前、無化學添加物時期的製作方法，生產蘇打餅乾等產品，並延伸至各類產品，堅持讓消費者吃食物的自然味道。

貫徹「減法哲學」 以簡單成分照顧消費者健康

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「愈簡單、愈安心！」義美食品總經理高志明也說，市面上有許多化學添加物，長期食用對人體會造成影響。義美食品堅持能不用食品添加物就不用，以最簡單的成份，照顧消費者健康。

走過食安風暴後，消費者已將食品當成藥品來檢視，義美不僅斥資新台幣6000萬元成立「食品安全研究室」，對食品原材料從源頭控管、層層把關，連進口原物料都要檢測，並搭配員工訓練、增添專業設備，成為業界標竿。

不過，「能不加就不加」的原味堅持，也讓義美產品的賣相不見得好、價格較高，商品多在義美直營門市販售；不過，高家兄弟仍然堅持經營者的初心，將食安看得比賺錢更重要，不急於求短期績效表現，「企業要看長久，才能永續經營。」

▲義美食品堅持能不用食品添加物就不用，以最簡單的成份，照顧消費者健康。（圖／活動小組）



義美走自己的路，近年來在友善土地、支持台灣農業的想法下，義美食品跨足生機、生醫產業，希望透過義美食品之手，創造出台灣更多的農業新價值，讓世界看到台灣農業科技的實力，也讓消費者能吃得安心，吃得健康。

放眼國際 打造亞洲前3大「冷凍‧真空乾燥系統」廠

2019年，義美斥資超過新台幣30億元，於桃園龍潭動土興建總面積1萬坪的「生機‧生醫產品」研究、開發、生產中心，並建置30套以上的大型「冷凍‧真空乾燥系統」，將成為亞洲前3大的「冷凍‧真空乾燥系統」工廠。

高志明指出，義美生機以「天然‧營養‧無添加」為其產品開發目的，而義美生醫則是以「食醫同源」為概念，從天然植物中萃取珍貴的成分，使用於機能性、保健類產品，致力於投入生物技術產業的跨界發展，可望拓展國際市場。

▲2019年，義美斥資新台幣6000萬元成立「食品安全研究室」，對食品原材料從源頭控管、層層把關，成為業界標竿。（圖／品牌提供）

對於此次獲得「企業聲望大調查」的肯定，義美感謝全民支持，將以平常心繼續努力成為好食品的的供應者。持續堅持「真誠實在」的理念根留台灣，放眼國際，以行動實現企業社會責任，以回饋廣大消費者對義美的支持愛護。