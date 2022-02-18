　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義美食品堅持食物自然味道　寧賺慢錢放大品牌價值

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲近年來，義美食品在友善土地、支持台灣農業的想法下，跨足生機、生醫產業，希望創造台灣農業新價值，讓世界看到台灣農業科技的實力。（圖／活動小組）

翻開《東森新媒體ETtoday》主辦的「企業聲望大調查」排行榜，義美食品在食品業中榮獲最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎「三冠王」肯定，觀察義美品牌影響力的構成基礎，來自於食安信任感與企業社會責任，已在消費者心中建立起堅持食物自然味道、嚴格把關食品安全的形象，搶佔全民心佔率。

「義美秉持著做餅是老實人的行業，良心的事業，」義美食品董事長高志尚說，義美提出以「簡單自然的方法」做食品，例如以1900年以前、無化學添加物時期的製作方法，生產蘇打餅乾等產品，並延伸至各類產品，堅持讓消費者吃食物的自然味道。

貫徹「減法哲學」 以簡單成分照顧消費者健康

[廣告]請繼續往下閱讀...

「愈簡單、愈安心！」義美食品總經理高志明也說，市面上有許多化學添加物，長期食用對人體會造成影響。義美食品堅持能不用食品添加物就不用，以最簡單的成份，照顧消費者健康。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

走過食安風暴後，消費者已將食品當成藥品來檢視，義美不僅斥資新台幣6000萬元成立「食品安全研究室」，對食品原材料從源頭控管、層層把關，連進口原物料都要檢測，並搭配員工訓練、增添專業設備，成為業界標竿。

不過，「能不加就不加」的原味堅持，也讓義美產品的賣相不見得好、價格較高，商品多在義美直營門市販售；不過，高家兄弟仍然堅持經營者的初心，將食安看得比賺錢更重要，不急於求短期績效表現，「企業要看長久，才能永續經營。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲義美食品堅持能不用食品添加物就不用，以最簡單的成份，照顧消費者健康。（圖／活動小組）

義美走自己的路，近年來在友善土地、支持台灣農業的想法下，義美食品跨足生機、生醫產業，希望透過義美食品之手，創造出台灣更多的農業新價值，讓世界看到台灣農業科技的實力，也讓消費者能吃得安心，吃得健康。

放眼國際 打造亞洲前3大「冷凍‧真空乾燥系統」廠

2019年，義美斥資超過新台幣30億元，於桃園龍潭動土興建總面積1萬坪的「生機‧生醫產品」研究、開發、生產中心，並建置30套以上的大型「冷凍‧真空乾燥系統」，將成為亞洲前3大的「冷凍‧真空乾燥系統」工廠。

高志明指出，義美生機以「天然‧營養‧無添加」為其產品開發目的，而義美生醫則是以「食醫同源」為概念，從天然植物中萃取珍貴的成分，使用於機能性、保健類產品，致力於投入生物技術產業的跨界發展，可望拓展國際市場。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲2019年，義美斥資新台幣6000萬元成立「食品安全研究室」，對食品原材料從源頭控管、層層把關，成為業界標竿。（圖／品牌提供）

對於此次獲得「企業聲望大調查」的肯定，義美感謝全民支持，將以平常心繼續努力成為好食品的的供應者。持續堅持「真誠實在」的理念根留台灣，放眼國際，以行動實現企業社會責任，以回饋廣大消費者對義美的支持愛護。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
正妹工作遭截肢！驚見「總公司設在這縣市」
新北男加入「飆股群組」大賺　卻讓千萬退休金泡湯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

「50嵐」榮登手搖飲寶座！「品質穩定」受青睞

穩坐台人最愛速食店寶座！麥當勞：顧客笑容就是最大回報

丹丹漢堡穩坐「速食南霸天」　佛心經營獲鐵粉支持

義美食品堅持食物自然味道　寧賺慢錢放大品牌價值

統一企業落實「品格、品牌、品味」三品文化　打造亞洲流通生活平台

佳格斥資上億專注研發　穩坐台灣第一大營養健康食品公司

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

余天赴巴戈靈堂…談余苑綺病況心疼　王彩樺哽咽道別「收託哥哥遺願」

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陳淑芳「83歲變三八」靠近晚輩：同輩很多走了...　從不做健康檢查「不怕死」：要死得漂亮

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

「50嵐」榮登手搖飲寶座！「品質穩定」受青睞

穩坐台人最愛速食店寶座！麥當勞：顧客笑容就是最大回報

丹丹漢堡穩坐「速食南霸天」　佛心經營獲鐵粉支持

義美食品堅持食物自然味道　寧賺慢錢放大品牌價值

統一企業落實「品格、品牌、品味」三品文化　打造亞洲流通生活平台

佳格斥資上億專注研發　穩坐台灣第一大營養健康食品公司

快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

花滑美少女瓦莉娃崩潰痛哭「竟遭教練質問」　IOC主席不寒而慄

隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

阿部瑪利亞回日本了！　2年沒見家人…收行李爆哭：想家也沒辦法

可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

CPTPP召開資深官員會議　討論「含台灣在內」新成員申請案

快訊／永和住宅神龕燒起來！一家三口受困　丈夫失去呼吸心跳

布萊德彼特怒告前妻裘莉！　指控「偷賣法國莊園股權給俄商」

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪！同學嚇找媽媽　救上岸無呼吸心跳

站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

生活熱門新聞

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

點餐386元「客人硬付441」外送哥傻住！網1招反擊

好市多「1新品」雷爆？她嚇：根本地獄飲

父成植物人　小四童繳不出醫藥費

飯煮一半吐鮮紅液體　電鍋過勞了

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

抓到了！「阿堂鹹粥」收錢未開發票　台南國稅局將稽查

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

板橋某國中2學生染疫　全校停課14天

屁孩「偷吃迴轉台壽司」留空盤　朋友嗆網：有付錢

小六學生181公分　搭客運遭強迫補票：不像小孩

最強寒流明抵台！雨彈轟5天剩8度

「雨水」節氣5生肖貴人運爆棚

更多熱門

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

女童趕作業看不清了　母：你裝的

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

汪建民失聯原因曝光！　「幫澎恰恰借錢出事」

白粉CP超甜！《華燈》王柏傑爆求婚謝欣穎

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見總公司設高雄

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

她忘上鎖就停車秒睡！竟遭外送員開門硬闖性侵

翁加入「飆股群組」　千萬退休金泡湯

納豆住院26天「醫揭4大隱藏地雷」！凶險病情有前兆

大學畢業「跑去搖飲料」　網見正職月薪懂了

更多

最夯影音

更多
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！
啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面