抓到了！「阿堂鹹粥」收錢未開發票　台南國稅局將稽查

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」去年將魚皮鹹粥、魚肚鹹粥等將從180元調漲至200元，引起網友砲轟，但價日仍有不少觀光客慕名而來。沒想到，有民眾用餐結帳發現業者找零後不開發票，以手機錄影後投訴。對此，台南國稅局表示，將等民眾檢舉立案後，到現場稽查。

位於台南市區的阿堂鹹粥曾被列為台南早餐必吃「十大鹹粥」中的第三名，不過卻因為日前宣布撐不住原物料不斷飛漲，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥等品項，將從原本的180元調漲為200元，其餘調幅價格從10元到20元不等。對此，老闆也出面表示，「做人的基本要有良心，做生意更要有良心！」認為漲價是對食材的要求，也是回應客人的信任。

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▲▼阿堂鹹粥漲價後仍有大量用餐人潮。（圖／記者林悅攝）



據《東森新聞》報導，有民眾18日到阿堂鹹粥用餐時，發現業者結帳後未開發票，她才主動詢問「妳們沒開發票嗎？」這時老闆娘才補開發票，讓她難以接受，因此默默觀察現場，發現店家對於許多客人都收錢後未開發票，便以手機錄影存證。

對此，阿堂鹹粥員工表示，投訴人用餐時間接近中午12點，時間快到他們休息的時間，當時店內許多東西都已賣完，發票機也在清潔，因此漏開該名客人的發票，「就是漏了開而已，不好意思，不好意思」。

針對阿堂鹹粥的說法，國稅局表示，該給客人的發票就是要開，並沒有漏開等理由，待收到民眾檢附相關影片檢舉後，將會到現場稽查，若有逃漏稅的情況，將依法開罰。

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