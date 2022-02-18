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揭秘華燈「賣曖昧」！她為酒店小姐成立工會：期望當正式行業對待

▲▼胡筠筠曾當過酒店小姐，後來與夥伴一同打造「酒與妹仔的日常」粉絲頁，更成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」。（圖／未來大人物提供）

▲胡筠筠曾在條通日式及台式酒店當過小姐，後來在粉絲頁書寫期望去除污名化，更成立職業工會。（圖／未來大人物提供）

記者林育綾／綜合報導

台劇《華燈初上》爆紅引起許多人好奇條通酒店文化，劇中蘇媽媽更說「我們，賣的是曖昧」，究竟如何賣到客人心花怒放，現實中的條通跟劇中有何不同？在條通打滾7年的胡筠筠將受邀舉行講座揭秘，她不但夥伴一同打造「酒與妹仔的日常」粉絲頁，還成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」並擔任理事長，幫助許多姐妹，也終於有管道能跟政府溝通，期望酒店工作未來能被當成一份「正式行業」來對待。

▲▼胡筠筠曾當過酒店小姐，後來與夥伴一同打造「酒與妹仔的日常」粉絲頁，更成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」。（圖／未來大人物提供）

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▲在酒店如何賣曖昧，賣到客人心花怒放？（圖／未來大人物提供）

胡筠筠19歲時在條通酒店開始上班，7年間前後待過日式、台式酒店，後來也成為經紀，這份他人眼中「沈淪」的工作，卻是為她解決北漂生活經濟、照護生病母親的管道。

她之後成立「酒與妹仔的日常」粉絲頁，原本疏於經營；但因爲長年工作讓身體不堪負荷，在被迫休息一年期間，重新開始在粉絲頁上書寫，企圖去除酒店工作污名化和標籤，也一邊思考。

回想這幾年，她看見身邊許多姐妹和公關們面臨各種問題，包括工作的危險性、未婚媽媽求職無門、被歧視等等，萌生了想保護和幫助小姐們的念頭，期望除了在網路發聲之外，還能有個地方「接住」酒店工作者。

▲▼胡筠筠曾當過酒店小姐，後來與夥伴一同打造「酒與妹仔的日常」粉絲頁，更成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」。（圖／胡筠筠提供）

▲胡筠筠在「酒與妹仔的日常」粉絲頁書寫，期望去除酒店工作污名化，更成立娛樂公關經紀職業工會，幫助酒店工作者，有管道與政府對話。（圖／胡筠筠提供）

在2020年新冠疫情之下，催生了她與夥伴們成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」，目前也由她擔任理事長。成立工會後，不但讓被停業和困住的人們能團結起來，發送物資，幫助其他酒店從業者尋求紓困，緩解生活的燃眉之急；也有管道能與政府對話溝通，更期望酒店工作能被當成一份「正式行業」來對待。

▲▼胡筠筠曾當過酒店小姐，後來與夥伴一同打造「酒與妹仔的日常」粉絲頁，更成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」。（圖／胡筠筠提供）

▲胡筠筠期望，酒店工作能被當成一份「正式行業」來對待。（圖／胡筠筠提供）

胡筠筠樂於分享酒店工作秘辛，隨著《華燈初上》爆紅，許多人都好奇條通的文化，卻又因為各種負面傳聞而不敢輕易踏足。日式酒店與台式酒店的差別在哪？在酒店工作一定會有性交易嗎？她都會親自揭開這些神秘面紗。像是每桌必備的「九宮格」，不僅是玩遊戲的道具，更是如DJ般掌握氣氛帶節奏的武器，如何讓客人流連忘返、眼明手快的靈巧，可說是基本功。

近來她將受邀活動「解密春色條通，林森北小姐的曖昧與人生」在2/26舉行，除了分享如何「賣曖昧」，更揭秘《華燈初上》與現實中的條通有何不同，同時也分享如何與夥伴打造「酒與妹仔的日常」；還有疫情下的林森北、身為女性的美麗與哀愁、酒店勞工的困境等，暢談條通的過去、現在與未來。

▲▼胡筠筠曾當過酒店小姐，後來與夥伴一同打造「酒與妹仔的日常」粉絲頁，更成立「臺北市娛樂公關經紀職業工會」。（圖／未來大人物提供）

▲胡筠筠將揭秘酒店如何賣曖昧，也分享疫情下的林森北。（圖／未來大人物提供）

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