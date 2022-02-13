無照男低頭滑手機！猛撞女騎士害腦震盪肇逃　刑責3月變8月

▲吳姓男子去年7月晚間，因低頭滑手機而疏於注意前方路況，不慎撞上前方的張姓女子，但吳男竟未上前查看直接肇事逃逸。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／南投報導

吳姓男子去年7月晚間無照騎車行駛在南投市南陽路上，因為低頭察看手機而疏於注意前方路況，直接撞上前方的張姓女騎士，導致張女受傷，未料吳男撞到人後竟沒上前查看，直接駕車離開，除過失傷害罪外還需面臨肇事逃逸的刑責。南投地院審理後，依過失傷害與肇事逃逸等罪，判處吳男應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

吳姓男子去年7月晚間近9時許，明知自己沒有機車駕駛執照卻仍騎車出門，行經南投縣南陽街時，因低頭滑手機而未能注意前方路況，直接撞上前方的張姓女騎士，造成張女當場人車倒地，受有腦震盪與四肢擦挫傷等傷勢。

吳男明知撞到人，卻沒有上前查看張女的詳細狀況，也拒絕留下任何資料，隨即騎車離去，留下錯愕的張姓女子，也因為吳男肇事逃逸，讓吳男原先僅須面對過失傷害的刑責，又多一項肇事逃逸的罪刑。

南投地院審理後指出，審酌吳男無照騎車上路，行經路段時又因為拿取手機而降低注意力，疏於注意車前狀況，在撞傷人之後也未停留在現場給予必要的救護措施或報警處理，且吳男也未留下任何聯繫資料就騎車離去，罔顧張女的生命、身體安全，惟念吳男犯後坦承犯行，其事後雖與張女達成和解，卻未依約支付賠償金，依過失傷害與肇事逃逸罪，判處吳男3月和6月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金。