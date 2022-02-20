愛愛後包皮腫2倍　龜頭痛爆差點剁掉！醫曝「2類男性」要小心

▲包莖不處理嚴重可能會導致龜頭必須「剁掉」。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名25歲男性病患在和女友大戰數回合後，隔天一早因為下體劇痛醒來，低頭一看竟然發現陰莖已經變色，彷彿中了緊箍咒，趕緊求醫後被診斷出是典型的「包皮嵌頓」。這類情況常發生於包莖的男性身上，最好的預防方式就是割包皮。

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修在粉專「泌密會客室」表示，疫情期間台灣人都很配合防疫，但也發現泌尿科急症的個案數量在這期間有上升的趨勢，「應該是疫情期間，大家在家除了吃飯聊天就是ＯＯＸＸ？」

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醫師分享一則案例，一名25歲男性病患在新交女友後，一天晚上大戰了好幾回合，隔天卻被陰莖的一陣劇痛痛醒，排尿也變得很不順暢，低頭檢查才發現包皮已經腫2倍，還卡在龜頭的地方回不去，甚至出現變色情況，於是趕緊就醫。

醫師表示這一看就知道是典型的「包皮嵌頓」，好發於包莖或是包皮開口過緊的男性，成因為興奮或其他原因露出龜頭後，過緊的包皮卡在冠狀溝處退不回去，導致血液循環障礙，「龜頭就像被掐住脖子一樣」，出現發紅、腫脹和疼痛的情況，更嚴重甚至會引起龜頭「缺血性壞死」，需要「剁掉」處理。

遇到時的醫療處理方式，通常會先透過徒手復位，如果無法完成而且龜頭缺血情況加重，就必須進行包皮背部切開手術，減緩龜頭充血，再不行「就只能犧牲打了」。

醫師表示包皮嵌頓最佳臨床預防解方，就是「包皮槍手術」，動完手術就能徹底解決包莖或是包皮開口過緊的問題，因此建議男性若已經到青春期以上，還有類似問題的話，可以先找醫師檢查並做處置，預防同樣的悲劇發生。