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宗教聚餐團染疫擴散！已24人中鏢　高雄北上參加5中3

▲▼2/18案19665個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案19665個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增16例本土個案，其中15例與房屋代銷（案19816）參加的宗教團體春酒有關。高雄市長陳其邁表示，在2/13的聚會裡，高雄參與的人數共有5位，目前是3人確診、2人陰性，會持續採取擴大匡列疫調原則，並做風險評估管理。

在這起房屋代銷衍伸的宗教聚餐團，今天新增個案分布以新北7例最多、其次為台北5例、高雄2例、台南1例，目前全案累計24人確診，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東5縣市。

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陳其邁表示，今天2起高雄個案，都發生在2/13台北聚餐跟唱歌團，2/13聚會裡面，共有5位高雄人參與，現在3人確診、2人陰性。

其中，在該聚會的指標個案19816引起的24位確診，統計有9位沒症狀，Ct值介於10~30幾都有。陳其邁提醒，口罩拿下沒保持社交距離有潛在風險，尤其沒症狀有4成，所以在不知道自己已經確診的狀況下，容易造成2次感染，後續會採取擴大匡列疫調原則，並做風險評估管理。

▲▼恐怖宗教聚餐團！房屋代銷延伸24人中鏢，高雄北上參加5中3。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲恐怖宗教聚餐團！房屋代銷延伸24人中鏢，高雄北上參加5中3。（圖／記者賴文萱翻攝）

案19816為新北設計師（案19665）不明傳播鏈延伸，一名房屋代銷人員與設計師同餐廳用餐後，又造成職場群聚，又傳給家人、宗教團體聚會友人，共24人染疫，加上設計師本身及衍伸5名個案，全案累積30人確診。

指揮官陳時中表示，今日新增的15名個案都是參與佛道雙修協會聚會，成員分佈全台各地，職業與接觸者都不同，是目前最需關注的個案，不過相關地方政府匡列很積極速度相對快，希望盡速把它控制下來。

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