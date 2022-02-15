高雄+0！紅茶店員、母子檔感染源仍不明　匡列251人持續追查

▲高雄市環保局針對確診者足跡全面大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（15）日沒有新增確診個案，但14日新增的3例本土確診個案，包含鳳山區一對母子檔和老江紅茶牛奶店男員工，感染源至今仍不明。針對母子檔部分，衛生局匡列居家隔離對象40人、一般接觸者127人，紅茶店員案匡列居家隔離對象30人、一般接觸者54人，持續進行追蹤採檢跟疫調。

高雄市長陳其邁表示，今天高雄沒有本土個案，幾個社區仍持續篩檢，鳳山篩檢站共篩檢1671人、0確診，岡山篩檢站篩檢10242人、0確診，大社篩檢站篩檢2414人、0確診，但仍呼籲假如足跡重疊或是有呼吸道症狀民眾，都可以利用篩檢站進行採檢。

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至於昨天新增的3例個案，包含一對母子跟紅茶店員工，感染源部分仍積極疫調，希望盡速釐清。母子檔部分，衛生局匡列居家隔離對象40人、一般接觸者127人；紅茶店員公匡列居家隔離對象30人、一般接觸者54人，會持續進行追蹤跟疫調。

▲老江紅茶牛奶男員工確診。（圖／高雄市政府）

案19733是老江紅茶牛奶店20多歲男員工，13日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，因機警自行就醫採檢Ct值15.5，同住5位家人採檢均為陰性。疫調指出，男員工的父親為貨車司機，因工作關係曾進出高雄港，有港區相關足跡，父親先前例行PCR採檢3次結果都是陰性，這次被匡列採檢仍是陰性，因此紅茶店員工的感染源仍待釐清。

衛生局強調，疫調過程充分掌握這名男員工在什麼時間去什麼地點，針對同住5名家人採檢，初步檢驗結果均為陰性，另外，匡列職場接觸同事8人，採檢結果也都是陰性，接下來要掌握的是，互動密切親友或過年期間往來對象都會進行擴大採檢匡列，接單、送單接觸對象也不會少。

▲高雄2/14確診者足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

案19730是50多歲女性，1月16日自中國返台，進行7+7檢疫，期中、期滿採檢都是陰性，因要回大陸工作，2月13日到院採檢，經採檢呈陽性，一採Ct值37.9，二採25.05。

同住家人部分，先生採檢陰性；兒子採檢結果陽性，Ct值14，案號為19732，研判非境外、防疫旅館感染，感染指向子傳母，目前感染源還要釐清。

根據疫調公布足跡，包含有華新牛排、鴨寮街烤鴨點心坊鳳山一號店、全聯福利中心鳳山博愛店等，市府環保局也已全面清消。

▲▼高雄2/14新增3名確診個案，其中2人是一對母子。（圖／記者賴文萱翻攝）