台南今本土+2！國小生和家長確診　黃偉哲下午緊急記者會說明

▲台南市教育局啟動防疫措施，啟動全面清消，配合疫調，停課不停學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市台南歸仁區有國小17日下午校方接獲衛生局通知，表示有學生確診，台南市教育局表示，2月18日至20日實施3日全校預防性停課、進行室內外校園環境全面消毒、暫停對外開放，並同步完成學生停課不停學準備，在唯一受影響的停課首日，各班順利進行線上直播教學狀況良好。

台南市教育局指出，該校於17日獲衛生單位通知有學生確診後，立即依台南市所屬學校因應校園確診個案SOP流程採取各項防疫措施，2月18日至20日實施3日全校預防性停課、進行室內外校園環境全面消毒、暫停對外開放，並同步完成學生停課不停學準備，在唯一受影響的停課首日，各班老師皆順利進行線上直播教學，狀況良好。

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教育局表示，該名確診學生是在14日被衛生局匡列進行居家隔離的學生，學校以最嚴謹的態度配合衛生單位進行疫調與防疫，並啟動各項課業輔導及校園環境清消，籲請家長無需過度恐慌，但為避免可能的傳染風險，仍呼籲家長與學生在停課期間，避免讓學生前往補習、安親班或其他人潮聚集的場所，必要外出時也要全程佩戴口罩、勤洗手、生病不上班(學)、就診老實說，遵守各項防疫基本原則，保護自己也保護他人。

教育局進一步表示，目前該生就讀班級的師生，皆已依衛生局指示，配合採檢及居家隔離。該班學生依臺南市的防疫停課標準，也自2月18日至3月3日進行預防性停課14日。停課期間學校老師已立即啟動備妥的線上教學活動，透過同步、非同步或混成式遠距教學與課業輔導，落實停課不停學，讓學生的課業學習不受影響。

教育局表示，對受疫情影響而停課的學生，除請學校落實停課不停學外，也請各班導師能同步關懷學生個人自主健康管理狀況、提醒加強個人防疫作為及避免到人潮聚集場所。師生若有身體不適症狀，要立即就醫並向學校回報身體狀況，儘可能在家休息、避免外出，也請家長協助做好防疫工作，守護自己也守護學生安全。

據了解，台南市確診個案+2，除該國小學生外，另名是家長，相關個案疫情與疫調，將由台南市長黃偉哲於18日下午3時疫情記者會中公布。