台北市民住防疫旅館「免費」　公費補助已達1340萬

▲台北市民遭匡列後入住防疫旅館都免費。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者蘇晏男／台北報導

民眾與確診者足跡重疊遭匡列隔離，須自費住集中檢疫所或防疫旅館，但高額的隔離費用讓人吃不消，抱怨早知道不要掃實聯制，但這可能成為防疫破口，因此有立委倡議隔離費用由政府補助。台北市副市長黃珊珊指出，目前台北市民入住防疫旅館是免費的，如此才能讓市民願意配合（疫調），減低病毒擴散風險。黃也強調，「北市府不會將防疫成本都推到市民頭上，請大家放心！」

針對防疫旅館隔離費用爭議，黃珊珊17日在臉書表示，被匡列隔離不是民眾願意的，因為這些市民的配合，北市府才能更快速控制疫情，「所以台北市不會讓市民獨自承擔隔離費用！​」民眾確診後配合政府防疫措施，接受個人自由被限縮，這已經是不容易的事，卻還得負擔防疫旅館的成本？這非常不合理！不僅情理上不通，還可能讓民眾隱匿足跡與接觸史，因為這樣，甚至現在還有呼籲不要實名制，以免被匡列的聲音出現。​

​

黃珊珊指出，從去年9月開始，台北市民若被衛生局匡列後送居家隔離，入住居隔防疫旅館「免費」，這部分公費補助已達1340萬；如果是居家檢疫轉居家隔離，原則上採取「就地居隔」，每晚補助2400元，至2月15日為止，北市政府已經補助了2472位。

黃珊珊說，這樣才能讓被匡列的市民願意配合，從而減少迴避個案，台北市民納的稅金花在這裡，能夠減低病毒擴散風險，讓大家更安心。​她也強調，「要從民眾的心態思考，一直是我從政以來堅持的信念，也請大家繼續配合政府防疫，落實實聯制，北市府不會將防疫成本都推到市民頭上，請大家放心！​」