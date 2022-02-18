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基隆市長民調還在進行就公布結果？謝國樑批：烏龍、來自未來的民調

▲▼國民黨前立委謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨前立委謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

九合一縣市長選舉將於年底登場，引起政壇熱議，一間民調公司於昨（17日）發布基隆市長選戰民調結果，相較國民黨前立委、基隆市長擬參選人謝國樑，其更看好民進黨立委蔡適應，引起謝國樑不滿。謝國樑辦公室18日表示，該份民調發布時間竟早於調查時間，是「來自未來的民調」，且其中藍營分裂反利於藍營的調查結果，也與現實不符，質疑該民調的真實性。

謝國樑競選辦公室發言人林祐德批評，這是一份前所未見來自於「未來時間」的民調結果，明明調查時間是在2月16日至2月17日晚間，卻在2月17日的下午2時31分就搶先發佈結果，造成發佈時間提早於民調時間結束的烏龍囧境，除非民調公司承認錯誤，這將成為「世界上第一份來自未來的民調」。

林祐德強調，這家民調公司與民進黨某派系「關係密切」，不用多說大家都明白，會發佈此類民調內容並不意外。該派系民調公司總經理甚至親自跳出來強調看好蔡適應未來的走勢，該份民調是否還有參考價值真的有待商榷。

謝陣營除了批評公布時間提早的鬧烏龍，林祐德也質疑民調的真實性，其中最誇張的是，以「藍綠對決」的情況，謝國樑與蔡適應民調相差7.8%；在「藍營分裂」黃希賢納入民調後，謝國樑與蔡適應二人反而縮小差距，僅相差4.4%，這民調現象與基隆政治生態完全不相符，他質疑，「這個民調是要我們跟民眾去相信基隆藍營分裂，反而比較有機會贏嗎？」

謝國樑競選辦公室也公布了兩份民調，強調「看民調是看趨勢」，內部掌握到的兩個民調趨勢都是一致的：
一、若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，則謝國樑38.1%的支持度領先蔡適應35.6%，支持度差距為2.5%。若增加表態參選的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，其支持度為4.7%，謝國樑35.2%，蔡適應33.3%。以上民調為美麗島電子報國政民調執行人戴立安設計問卷與分析，畢肯市場研究公司執行電訪，有效樣本1069，執行時間：2021年10月27至28日。
二、若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，則謝國樑37.9%的支持度領先蔡適應34.8%，支持度差距為3.1%。若增加民眾黨立委、基隆市長熱門人選邱臣遠，其支持度為4.0%，謝國樑35.0%，蔡適應31.6%。以上民調為世曦公司設計問卷與執行，有效樣本1068，執行時間：2021年4月21至22日。

林祐德表示，基隆選情很激烈，尤其是現在進入提名階段，各縣市區域也頻頻拋出媒體民調來「帶風向」，更希望藉此影響地方選情讓特定陣營候選人漁翁得利。所以，今天就一次公布兩份民調，以正視聽。

林祐德還以去年1218公投的票數強調，基隆的四項公投都是同意大於不同意，其中三項並多出超過16000票。他呼籲，基隆選情真的很緊繃，參選人的變數也很多，雖然選舉節奏在掌握中，未來候選人要更加努力爭取基隆市民的支持才是正道，同時，3月份也會再做民調持續檢驗，以掌握實際選舉概況。

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