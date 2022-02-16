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500款冷凍、生鮮品任選！超商變身「街邊超市」了　酒跟調味品也有

記者蕭筠／台北報導

看準疫情帶動宅居開伙比例增加，全家超商宣布打造全新「FamiSuper選品超市店」，並選定台北、新竹搶先開出2間門市，網羅超過3500項商品，針對超市專區則精選近500款即時冷凍品、生鮮食材、進口調味醬料及紅白酒，以滿足小家庭、單身小資族在家開伙需求，同步開放24小時外送到府，提供更便利服務。

▲▼全家打造全新FamiSuper選品超市店。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家打造全新FamiSuper選品超市店。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼全家打造全新FamiSuper選品超市店。（圖／記者蕭筠攝）

FamiSuper超市專區提供近500款商品選擇。

▲▼全家打造全新FamiSuper選品超市店。（圖／記者蕭筠攝）

▲冷凍櫃有滿滿肉類。

全家開出全新店型「FamiSuper選品超市店」，搶攻超市市場，主要看準疫情爆發後選擇回家吃晚餐的民眾比例提高至9成，在家開伙也有4成成長，客群目標選定小家庭、小資族，網羅逾3500項商品，超市專區部分更提供近500款即時調理冷凍品、生鮮蔬菜、日韓進口調味醬料及多款紅白酒。

▲▼全家打造全新FamiSuper選品超市店。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼蔬菜、調味品也都能買到。

▲▼全家打造全新FamiSuper選品超市店。（圖／記者蕭筠攝）

有別於一般外部超市，FamiSuper超市是以2至3人一餐份量為主要規格，其中，冷凍即食覆熱型商品拉高至8成左右，提供超過百種選擇；生鮮蔬菜部份強打健康趨勢、具履歷認證且價格及品牌穩定之商品；調味品則提供永豐餘、知名餐飲與日韓進口品牌，還有常溫酒櫃放置約70款特色酒飲，像是紅酒、白酒、氣泡酒、日韓系列燒酒、雞尾酒等通通一次滿足。

目前全台共有2間FamiSuper超市，包括台北龍普店及竹北新華興店，龍普店即日起也和LINE購物嚴選合作，提供快送服務於台北市4個行政區，包括中山區、松山區、大安區、信義區，即日起至5月15日還享訂單金額滿99元免運優惠；業者表示，選品超市今年展店目標預計為全台15間。

▲▼萊爾富複合式店型。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富也有複合式店型。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富複合式店型。（圖／業者提供）

另，萊爾富也有合作之複合店型，提供包括自助租車、自助換機油、換電／充電站、共享行動電源、汽車百貨、洗衣服務、VR電競、3C智慧家電、百元理髮等服務，還有獨家幾米主題店及超商首創的跨界店取「萊到店大聯盟」，開放超商包裹寄取、繳費代收、商品採購、存提款機等加值服務，目前已引進逾40家業者加入，像是汽車百貨業龍頭車麗屋、全台最大馬術教育園區內的后里馬場店、台中以五金百貨專家打響名號的中聯五金百貨連鎖等。目前萊爾富多元複合新店型服務已超過500家。

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全家超市萊爾富複合式店型

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