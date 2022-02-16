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尪愛找人聊色！人妻想「再生1個綁住他」　女作家打臉：狗改不了吃屎

一名人妻發現老公偷完交友軟體。（示意圖／翻攝自pexels）

▲人妻發現老公偷玩交友軟體，狂聊限制級話題。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨，自己的老公喜歡玩交友軟體，狂聊限制級話題，而且婚後還是不改本性，甚至有約出來見面，讓她不知如何是好，心想「再生一個綁住老公」，結果被作家狠狠打臉了。

知名作家「宅女小紅」近日收到一名人妻的來信，對方坦言有件事十分困擾，但又無法向親朋好友訴苦，因此想詢問她的意見。人妻透露，老公很喜歡玩交友軟體，婚前隱藏得非常好，是後來她懷孕時無意間才發現，驚覺老公「限制級對話」一堆，當下老公懺悔表示不會再犯，她也選擇原諒。

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怎料，老公江山易改，本性難移。前幾天老公外出沒帶手機，突然鈴聲響起，讀大班的兒子將手機拿給她「爸爸電話響惹～」，斜眼一看，發現是個不認識的女生，赫然發覺老公又下載了交友軟體，而且聊天對象不只一位，甚至有約出來見面。

老公解釋，是因為覺得被冷漠，希望可以多關心他一點，但人妻對這個理由嗤之以鼻，「我心裡只有哼哼冷笑5聲，當我還是出社會的純情大學生嗎？」她表示，為了孩子目前沒有打算離婚，只是很難調整好心態面對老公，甚至還有再生一個的想法，「讓他不要那麼閒就不會整天搞東玩西？」 

人妻發現老公還約軟體上的女生見面。（示意圖／翻攝自pexels）

▲老公還約軟體上的女生見面。（示意圖／翻攝自pexels）

對此，宅女小紅直言：「我可能必需要賞妳一巴掌！」認為在交友軟體上專跟異性講話，而且還是限制級的話，目的一定不單純，「而狗是改不了吃屎的，會約的就是會一直想約，妳怎麼會因為他說不會再犯就相信他呢？根本不可能」。

宅女小紅接著提醒，小孩是珍貴的小生命，不是綁住老公的工具，況且生小孩不會讓老公變忙，多生一個只會讓自己變老變忙變鬆弛，本來只是打噴嚏會漏尿，再生一個可能小跑步就會無法控制地閃尿，而男方可能在跟別人打情罵俏，「妳嚥得下這口氣嗎！」

宅女小紅認為，結婚有許多的無奈，尤其有小孩更不是說離就能離，「我只能告訴妳，既然不離只能放下，放下一切當做沒看見，不要再注意他的動向了，多關心他金錢流向就好，能掌握的要掌握到」，因為錢不會背叛妳，可以確保住經濟能力，有天想通了放下了，才不會覺得人財兩失，「不用抓住男人的心和胃，直接抓他錢才實際」。

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