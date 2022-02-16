生日當天男友奶奶過世！她遭飆罵掃把星：給我下跪...男友1舉動心碎了

▲女網友生日慘變男友奶奶忌日。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名女網友淚訴，與男友認識13年交往8年，雙方已論及婚嫁，未料生日當天，男友奶奶過世了，她的生日成了男友奶奶的忌日，結果被男友家人輪番砲轟，甚至有人要她下跪磕頭，讓她很委屈。不過更讓她心寒的是，男友完全冷處理，直到現在也不肯跟她連絡。

原PO在Dcard透露，生日當天的中午兩家人還開開心心地幫她慶祝生日，男友奶奶也如同以往催促她與男友快點結婚，未料下班後看到訊息，男友奶奶過世了，當下腦中一片空白，趕緊騎車衝去男友家，到的時候全家人都在，由於不知道怎麼安慰大家，所以靜靜地坐在旁邊，而男友也默默抓著她的手。

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但一切都變了，男友的姑姑突然崩潰，指著原PO就是一頓罵，「妳掃把星、命中帶煞、剋死奶奶。」緊接著大家都用異樣的眼光看著她，甚至有個鄰居婆婆在旁邊搧風點火，「妳的命格硬，不然怎麼哪天不走，偏偏在這天過往。」

原PO說，「我想向男朋友求助時，他突然放開我的手，躲進他房間裡，把我一個留在客廳。」雖然男友爸爸有叫他們不要亂講話，可還是覺得和男友家人之間有了隔閡，之後甚至有人要她跪下磕頭，或是想把她趕走。

原PO哭著表示，但最讓她失望的是男友，男友竟選擇讓她獨自面對謾罵、壓力，「我理解奶奶剛走，大家心裡都不好受，我也不好受，可是不能因為奶奶忌日跟我生日同一天就如此對待我呀。」過了幾天，男友仍沒已讀訊息，彷彿人間蒸發，讓她不知道該如何是好。

貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛留言安慰「都什麼年代了，他們知道他們在公三小嗎」、「根本就不是妳的錯，過個生日而已」、「不要感到自責，如果他真的因為這樣跟妳分手，不要也罷，尤其他家人作法很不應該」、「奶奶是個好人，用這一次事件勸退妳進入他們家庭」、「憑什麼要妳下跪」。

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