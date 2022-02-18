快訊／丰偉環保印股票狠撈3億！董座到案正面曝　獲200萬交保

記者劉昌松／台北報導

丰偉環保科技股份有限公司涉嫌不實增資，再以不實的投資評估對外招攬投資，騙投資人掏錢買股，不法所得約3億多元，台北地檢署17日指揮調查局展開搜索約談，檢察官漏夜訊問後，18日凌晨諭令董事長許經運、董事許勝州分別依違反《證券交易法》等罪嫌，各交保200萬元。2人目前仍在等待親友協助籌錢。

▲丰偉環保科技公司董事長許經運涉嫌證券詐欺罪，被檢察官諭令200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，丰偉環保在2020年11月間，就以虛偽的繳足股款證明，辦理公司增資登記，之後為了對外招覽投資，以不實的投資評估報告，宣稱取得大型醫療院所的醫療廢棄物回收業務，讓投資人誤以為錢景可期，紛紛掏錢入股。

▲丰偉董事許勝州也遭檢調搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官17日指揮調查局新北市調兵分7路展開搜索，丰偉環保董事長許經運、董事許勝州等8名嫌疑人和相關證人到案，許經運、許勝州18日凌晨被移送地檢署時，都不發一語，2人經檢察官複訊後，被依違反《公司法》、《證券交易法》等多項罪嫌諭令交保，其餘被告、證人都獲請回。

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