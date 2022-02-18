人口跌破125萬每年新生兒不足千　彰化26鄉鎮市福利加碼用力催生

▲彰化市公所發放重陽敬老金。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣65歲以上老年人口數為219,094人，佔總人口比例17.47%，每年都可領到重陽敬老紅包，活到65歲可領到1000元、福利戶從3000元起跳，彰化市除了加碼500元，另外針對26,500名70歲以上長者，發放春節敬老金6,000元，平均每人一年可以多出7500元大紅包，活越久領越多。

彰化縣1月底人口數，全縣有125,4308人，與去年同期126萬5654人相比，少了1萬1346人，平均1天短少31人，2021年出生人口有30,309人，較2020年減少1214人，今年1月份單月份統計，新生嬰兒更是跌出千位數，只有990名。

▲彰化縣2020與2021人口比較。（圖表來源／ETtoday地方中心）

為了刺激生育，彰化縣府發放生育補助每胎3萬元，中央(0-5歲)發放育兒津貼補助金額，今年8月起從每月3,500元，提高至每月5,000元、第2胎每月加發1,000元；第3胎以上每月加發2,000元，當然就讀公、私立幼兒園也有補助，眼見即將跌破125萬人大關，各鄉鎮也各鄉鎮市公所也另外加碼。

發放補助金額，也反映出部分鄉鎮有趣的「幸福」現象，彰化市公所除了加發重陽敬老金500元外，為了做好老人福利及對長者的關懷與照顧，每年春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」6000元大紅包。

這項福利自1997年至今已連續發放25年，剛開始每人發5000元後來代表會提案修正，調升到6000元，2016年提案通過，公所自有財源一旦達到9億6000萬元就發放6000元，施行至今，今年符合領春節敬老金資格者有2萬6500人、每人6千元，合計總金額1億5,900萬元，除此之外彰化市公所設有寺廟室管理13間宮廟， 預算編列獨立專款專用，為了鼓勵學子，光是南瑤宮每年兩季加發獎學金共300萬元。

▲南瑤宮為公所寺廟課管理。（圖／ETtoday資料照）

至於生育補助，金額最高的是伸港鄉，從去年起開始發放坐月子津貼16,000元，福興鄉1胎5千、彰化市生1胎最低5千元，但若生3胞胎則補助3萬元、4胞胎以上補助10萬元、北斗鎮每胎1萬元、鹿港鎮每胎生育津貼6,600元，社頭鄉生育津貼是6,000元，芬園鄉及埔鹽鄉今年起也加入行列，提供每位產婦6,000元坐月子津貼。

▲彰化縣26鄉鎮發放重陽敬老及生育津貼補助表 。（圖表來源／ETtoday地方中心）

伸港鄉靠近台中火力發電廠，依距離比例，台電於2020年回饋給公所5,300萬元，當年公所也加發每人台電生活補助金1000元，除此之外，伸港鄉內65歲以上老人重陽禮金也加碼發2,000元、婦女育兒津貼16,000元、喪葬補助2萬元、意外險50萬元，國小學童書籍補助500元、還加發紓困金1000元，鄉庫盈餘還有5億元。

▲伸港鄉公所發放每位鄉民台電中火地方回饋金。（圖／ETtoday資料照）

溪州鄉除了固定發放的重陽敬老禮金及生育津貼外，水尾村因鄰近焚化爐，每年均獲得焚化爐回饋金1仟多萬元的補助，這筆經費由水尾村焚化爐回饋金管理委員會運用，經費除建設村里外，已經超過20年重陽節、春節前夕都會發放現金禮金，金額則視財源而訂，像今年1月農曆除夕前就加發3千元，每戶再加送一份高級炒菜鍋及二盒口罩，讓村民都能過個好年。

大村鄉因為有正新輪胎過世老董及董娘的遺產稅，鄉庫盈餘高達16億元，成為全縣最富有鄉鎮，目前編列生育禮金發放6千元、為全鄉4萬鄉民每人投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2000元、80歲以上3000元，90歲以上6000元、百歲人瑞1萬元，春節前加碼發放2000元振興禮金，社會福利優渥，已經成為彰化縣首屈一指的最宜居地方。

▲大村鄉發2000元振興禮金 。（圖／ETtoday資料照）

不過，由於大村鄉進步的腳步飛快，近一年來人口數增加近2,400人，鄰近的員林市人口12萬2723人，與去年相較減少1,262人，再加上去年底發行600元悠遊幸福卡條件及可用的店家仍有限，申請人數至今不到2萬人，叫好不叫座，市長游振雄也急得喊「催生計畫」加碼，2月17日市代會加開臨時會主動提案通過將「每胎6,000元新生兒營養補助」計畫，改為第一胎維持6千元，第二胎加碼36,000元，生雙胞胎可領到72,000元，再加上縣府補助的3萬元，一次可領超過10萬元。