　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人口跌破125萬每年新生兒不足千　彰化26鄉鎮市福利加碼用力催生

▲彰化縣26鄉鎮市重陽敬老及生育補助。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市公所發放重陽敬老金。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣65歲以上老年人口數為219,094人，佔總人口比例17.47%，每年都可領到重陽敬老紅包，活到65歲可領到1000元、福利戶從3000元起跳，彰化市除了加碼500元，另外針對26,500名70歲以上長者，發放春節敬老金6,000元，平均每人一年可以多出7500元大紅包，活越久領越多。

彰化縣1月底人口數，全縣有125,4308人，與去年同期126萬5654人相比，少了1萬1346人，平均1天短少31人，2021年出生人口有30,309人，較2020年減少1214人，今年1月份單月份統計，新生嬰兒更是跌出千位數，只有990名。

▲2020與2021人口比較。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣2020與2021人口比較。（圖表來源／ETtoday地方中心）

為了刺激生育，彰化縣府發放生育補助每胎3萬元，中央(0-5歲)發放育兒津貼補助金額，今年8月起從每月3,500元，提高至每月5,000元、第2胎每月加發1,000元；第3胎以上每月加發2,000元，當然就讀公、私立幼兒園也有補助，眼見即將跌破125萬人大關，各鄉鎮也各鄉鎮市公所也另外加碼。

發放補助金額，也反映出部分鄉鎮有趣的「幸福」現象，彰化市公所除了加發重陽敬老金500元外，為了做好老人福利及對長者的關懷與照顧，每年春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」6000元大紅包。

這項福利自1997年至今已連續發放25年，剛開始每人發5000元後來代表會提案修正，調升到6000元，2016年提案通過，公所自有財源一旦達到9億6000萬元就發放6000元，施行至今，今年符合領春節敬老金資格者有2萬6500人、每人6千元，合計總金額1億5,900萬元，除此之外彰化市公所設有寺廟室管理13間宮廟， 預算編列獨立專款專用，為了鼓勵學子，光是南瑤宮每年兩季加發獎學金共300萬元。

▲南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

▲南瑤宮為公所寺廟課管理。（圖／ETtoday資料照）

至於生育補助，金額最高的是伸港鄉，從去年起開始發放坐月子津貼16,000元，福興鄉1胎5千、彰化市生1胎最低5千元，但若生3胞胎則補助3萬元、4胞胎以上補助10萬元、北斗鎮每胎1萬元、鹿港鎮每胎生育津貼6,600元，社頭鄉生育津貼是6,000元，芬園鄉及埔鹽鄉今年起也加入行列，提供每位產婦6,000元坐月子津貼。

▲彰化縣26鄉鎮市重陽敬老及生育補助。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣26鄉鎮發放重陽敬老及生育津貼補助表 。（圖表來源／ETtoday地方中心）

伸港鄉靠近台中火力發電廠，依距離比例，台電於2020年回饋給公所5,300萬元，當年公所也加發每人台電生活補助金1000元，除此之外，伸港鄉內65歲以上老人重陽禮金也加碼發2,000元、婦女育兒津貼16,000元、喪葬補助2萬元、意外險50萬元，國小學童書籍補助500元、還加發紓困金1000元，鄉庫盈餘還有5億元。

▲▼ 彰化 。（資料圖／）

▲伸港鄉公所發放每位鄉民台電中火地方回饋金。（圖／ETtoday資料照）

溪州鄉除了固定發放的重陽敬老禮金及生育津貼外，水尾村因鄰近焚化爐，每年均獲得焚化爐回饋金1仟多萬元的補助，這筆經費由水尾村焚化爐回饋金管理委員會運用，經費除建設村里外，已經超過20年重陽節、春節前夕都會發放現金禮金，金額則視財源而訂，像今年1月農曆除夕前就加發3千元，每戶再加送一份高級炒菜鍋及二盒口罩，讓村民都能過個好年。

大村鄉因為有正新輪胎過世老董及董娘的遺產稅，鄉庫盈餘高達16億元，成為全縣最富有鄉鎮，目前編列生育禮金發放6千元、為全鄉4萬鄉民每人投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2000元、80歲以上3000元，90歲以上6000元、百歲人瑞1萬元，春節前加碼發放2000元振興禮金，社會福利優渥，已經成為彰化縣首屈一指的最宜居地方。

▲彰化大村鄉發振興禮金2千元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉發2000元振興禮金 。（圖／ETtoday資料照）

不過，由於大村鄉進步的腳步飛快，近一年來人口數增加近2,400人，鄰近的員林市人口12萬2723人，與去年相較減少1,262人，再加上去年底發行600元悠遊幸福卡條件及可用的店家仍有限，申請人數至今不到2萬人，叫好不叫座，市長游振雄也急得喊「催生計畫」加碼，2月17日市代會加開臨時會主動提案通過將「每胎6,000元新生兒營養補助」計畫，改為第一胎維持6千元，第二胎加碼36,000元，生雙胞胎可領到72,000元，再加上縣府補助的3萬元，一次可領超過10萬元。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
最高賺3萬！　這3檔個股今最後申購日
貨輪失火全員棄船！　載近4000輛保時捷、藍寶堅尼還在燒
終於等到！　超商連3天「大杯拿鐵買1送1」
獨／北市薇閣中學驚傳家長確診！　150名師生採檢出爐
房子便宜租學長！他收回氣炸「超髒亂」　網全歪樓：拜託租我
快能去日本玩了！　旅遊業提「357」鬆綁建議
性侵女友13歲女兒　年薪百萬男自曝不舉下場更慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

龜王是他！跨海澎湖連擲五聖筊　抱走400兩黃金龜市價2500萬元

酒駕新制上路　屏警一張表帶你看酒駕新罰則

快訊／苗62線苗栗泰安路段土石崩落　雙向封閉請改道行駛　

人口跌破125萬每年新生兒不足千　彰化26鄉鎮市福利加碼用力催生

住這縣最幸福！敬老金養老津貼通通有　一年最多可領4萬8

屏東市玉皇宮236台車遶境東港鎮　警建議用路人避開路線

藍營喊青年參政　台中楊大鋐開第一槍「投入西屯區市議員選戰」

新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放　單車族綠廊道追風漫遊景點

快訊／大林煉油廠廠區、包商都篩檢！　3315人檢驗結果出爐

嚇傻！龜殼花闖校園辦公室取暖　新北動保處：緊閉3孔避蛇入侵

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

龜王是他！跨海澎湖連擲五聖筊　抱走400兩黃金龜市價2500萬元

酒駕新制上路　屏警一張表帶你看酒駕新罰則

快訊／苗62線苗栗泰安路段土石崩落　雙向封閉請改道行駛　

人口跌破125萬每年新生兒不足千　彰化26鄉鎮市福利加碼用力催生

住這縣最幸福！敬老金養老津貼通通有　一年最多可領4萬8

屏東市玉皇宮236台車遶境東港鎮　警建議用路人避開路線

藍營喊青年參政　台中楊大鋐開第一槍「投入西屯區市議員選戰」

新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放　單車族綠廊道追風漫遊景點

快訊／大林煉油廠廠區、包商都篩檢！　3315人檢驗結果出爐

嚇傻！龜殼花闖校園辦公室取暖　新北動保處：緊閉3孔避蛇入侵

批王惠美「不夠格縣長」　邱建富：抄襲12年前彰化升格計畫書

高雄超狂燈會住宿優惠！每人只要999元　免費爽吃早餐、哈根達斯

納豆女友「想哭就打掃」吐獨守空屋26天心聲！堅強側臉照曝：等他回來

豬公存3年！他曝「1招無痛儲蓄」養肥到26公斤　總金額曝光超驚人

蘋果「這版本更新」能用行動網路了　PTT壞笑推爆：普天同慶阿

大同技術學院千字文回應財務危機「台糖假扣押不成比例」

龜王是他！跨海澎湖連擲五聖筊　抱走400兩黃金龜市價2500萬元

巴戈罹癌「留1句遺言」逼哭家人！離世前半睜眼　聽他開口才安詳斷氣

柬埔寨打工失蹤1個月！23歲正妹「疑遭綁架」　母曝最後可疑對話

超壯觀！北市「金瀑秘境」搭捷運就到　炮仗花美到3月初

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

即／大林煉油廠全廠區篩檢！　3315人PCR結果出爐

即／苗62線土石崩落　雙向封閉請改道

住這縣最幸福！　一年最多可領4萬8

龜殼花闖校園取暖　動保處：緊閉3孔避蛇入侵

藍營喊青年參政　台中楊大鋐開第一槍「投入西屯區市議員選戰」

曾任國民黨屏東黨部代理主委林育先　跳糟民眾黨

台南3個案排除惟砂石男居隔外出仍罰20萬

玉皇宮236台車遶境東港鎮　警建議用路人避開路線

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

每年新生兒不足千　彰化福利加碼用力催生

日月潭發現2公尺長「水怪」　疑外來種寬鰭鰻

基隆「KEELUNG」地標19日熄燈　4月全新亮相

獲首爾美術祭金獎陳炳臣　畫作郵寄參展竟「消失」

桃園新增1例個案　擴大採檢448人均陰性

更多熱門

相關新聞

彰化三合院狂燒　打火英雄爬屋頂灌救

彰化三合院狂燒　打火英雄爬屋頂灌救

彰化市寶山路一戶老舊三合院上午11時傳出火警，火勢猛烈、濃煙竄出，警消獲報後趕緊前往，急拉水線灌救。消防人員為滅火，還爬上屋頂，打破屋頂磚瓦灌救。約莫20分鐘後控制火勢，所幸沒有人員受傷。初步清查，為臥室起火，燃燒樓地板面積10平方公尺，起火原因與財物損失還須釐清。

力麗結盟達得能源　擬開發彰化外海離岸風場

力麗結盟達得能源　擬開發彰化外海離岸風場

虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：未收到公文

虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：未收到公文

快回家！高人氣粉專「85老皮」主角失蹤了　網路發動協尋

快回家！高人氣粉專「85老皮」主角失蹤了　網路發動協尋

生育給付下滑　新生兒平均領14.3萬

生育給付下滑　新生兒平均領14.3萬

關鍵字：

彰化生育補助重陽敬老

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

年紀越大、桃花越多的3星座！

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

更多

最夯影音

更多
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面