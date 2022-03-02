蛇蠍女殺包養男！一家4口「恐怖分工」曝　爸勒頸、弟在旁防掙扎

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉在去年10月底發生一起驚駭水流屍命案，住在台北市的張男(51歲)以每月10萬元包養30歲的林姓酒店女，本以為遇到真愛，怎料竟慘淪流水腐屍，帳戶內470萬元存款也被盜領一空。檢方調查，發現林女一家4口預謀犯案，且4人分工極細，從取得安眠藥物、把風、勒殺、棄屍等步驟都有完整劃分。

檢方調查，林女在台北某酒店工作，面貌姣好、外表清純，2020年間她結識了離婚的張姓男子，雙方隨即展開一段父女戀。交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給女方。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／資料照）

張男以為遇到真愛，孰料竟是一場奪命桃花劫，林女早在110年6月心中早已悄悄埋下殺意，並與父親、母親、弟弟共謀，誘騙張男到彰化後，再予以勒殺棄屍，並盜領金融帳戶款項。

為求一次得手、避免張男掙扎反抗，於是林弟偕同林母於110年10月14日先向鹿港陳姓友人(24歲)告知殺人計畫，並從陳男處取得1顆FM2安眠藥；翌日林父、林女、林弟前往尋找並選定東螺溪為棄屍地點，同時預先將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於該處。

▲林女外貌姣好。（圖／資料照）

10月16日中午，林女先誘騙張男要前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩，2人回到福興鄉住處，由林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。之後，一家人開車前往漢寶濕地，見服藥的張男在車內已經熟睡，一家4人決定動手；由於車內空間過於狹小、不好下手，林女與林母還先下車把風，由林父自後座持童軍繩將張勒殺，而林弟則在旁守候，預防張男掙扎。

待10至15分鐘後確定張男已經窒息身亡，林女再將車開往附近無人農地停放，並由林父將張男拖到地上，用黑色膠帶纏繞在張男臉部，再與林弟一起將屍體搬到車子的後車廂。此時，林女從張男錢包內拿走約6千元現金、5張提款卡，背包及其餘物品則是丟在草叢內，再驅車前往東螺溪棄屍處。

▲民眾在東螺溪發現張男屍體。（圖／資料照）

林父及林弟將屍體搬下車後，拿出預藏的黑色塑膠袋、2塊空心磚及童軍繩，將張男屍體頭部、腳部均套上塑膠袋，以童軍繩纏繞打上繩結固定，甚至將空心磚綁在身上，意圖讓遺體永不見天日。不過，因為水位過淺，林父不得不從岸邊撿石頭壓在屍體上，以免浮出水面。13天後，10月29日民眾發現浮屍後報案而循線查獲。

張男被棄屍的當晚，林女被監視器拍到在台中1間超商提領50萬元、接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來也被警方在其住家內搜到。

檢察官認為，被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取被害人財物，而林父、林母及林弟等人均為至親家人，沒有勸阻，反而冷血共謀殺人棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，並導致張男家屬受有終身難癒的傷痛，惡性重大，建請均從重量刑。

▼林女一家4口落網，遭依強盜殺人罪嫌起訴。（圖／資料照）