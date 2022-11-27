對老師性幻想！國2男熊抱女同學揉胸　傳訊「4百不玩頭可以嗎」

▲高雄一名國二生對老師性幻想，為了洩慾不斷對同班女同學性騷擾。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南國二男學生阿杰(化名)因對女老師有性幻想，轉而騷擾女同學小萱(化名)，要求摸她胸部，小萱不堪其擾，讓阿杰得逞一次，想不到阿杰從此只要精蟲衝腦就會傳訊騷擾她，還問「400(元)10秒不玩頭可以嗎？」，讓小萱感覺丟臉、不敢跟別人說，直到被媽媽發現阿杰的簡訊，通報學校並提告，全案才曝光。台南地院審理，認為阿杰侵害小萱的性自主權，審酌他未成年，判阿杰父母要連帶賠償小萱5萬元、小萱媽媽2萬元，全案還可上訴。

判決指出，阿杰和小萱是國二、三同班同學，阿杰從2020年底開始，經常以IG向小萱透露性幻想對象，表示「有看到老師內衣、褲，有生理反應」，並不斷盧小萱讓他摸一下胸部，小萱以為阿杰會「一次就好」而答應，於去年2月底在教室被阿杰以熊抱方式摸胸，想不到阿杰從此食髓知味，不斷傳訊騷擾小萱，內容包含校內師長的穿著引起他性慾。後來這些訊息被小萱的媽媽看到，經勸導阿杰仍不聽，小萱媽媽於是通報學校，阿杰被學校性平會認定性騷擾，小萱媽媽隨後提告，向阿杰及其父母求償共30萬元。

全案審理時，阿杰辯稱，他只是說老師的衣服比較透明，看得到內衣，並沒有說他看到老師的內衣褲有生理反應，他只是說想摸摸看而已，另外他雖有傳訊息詢問小萱可不可以摸胸部，但不是常常。

法官查閱性平調查內容，阿杰自述有用IG問小萱多少錢可以摸胸，但都被拒絕，去年平安夜他看了女生穿很露的影片後性致大發，剛好錢包裡面有400元，就傳訊息問小萱 ：「400(元)10秒不玩頭可以嗎？」，被小萱已讀不回。

法官認為阿杰的種種行為已侵害小萱身體自主權，並參考家暴中心評估結果，顯示小萱在案發時年僅13至14歲，尚在發展、學習個人身體界線，阿杰的行為導致小萱感覺害怕，也因自己被碰胸部覺得羞恥、擔心身體有瑕疵、恐懼男性靠近等情，審酌阿杰也未成年，其父母也應共同負責，判應連帶賠償小萱5萬元、小萱媽媽2萬元，全案還可上訴。