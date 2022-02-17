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大陸 大陸焦點 特派現場

英美公衛最強防疫卻最糟糕　陸專家：這個「怪現象」值得思考

▲▼廣西,廣西百色,大陸疫情。（圖／中新社）

▲大陸堅持動態清零方針。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友15日指出，沒有證據表明新冠肺炎疫情會突然消失，預測今年4月到8月間可能會出現新的變異毒株，並導致新一輪流行。他表示，英國、美國醫療衛生全球最強，防疫卻最糟糕，這個「怪現象」值得人們思考。

吳尊友15日出席了「新冠將逝  大國何為」論壇，指出歐美國家疫情本身就較為嚴重，他們與其他國家和地區往來頻繁，對此輪Omicron變異毒株全球擴散起到了推波助瀾的作用。

他談到了英美兩個發達國家在疫情中的表現，稱英國在全球公共衛生領域一直處於領先地位、美國無論在經濟、科技還是公共衛生、生物醫學方面都是全球最強，然而前者是疫情最嚴重的國家之一，後者應對疫情的情況也最糟糕，「這些國家科技實力這麼強大，為什麼疫情防控效果不好？」吳尊友認為，這個「怪現象」值得人們思考。

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

頂級醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）1月19日發表一篇文章，稱新冠大流行將在2022年結束，今年3月將是一個關鍵拐點。

但吳尊友卻認為，「3月份將出現關鍵拐點」的依據也不是很充分，從目前日本、韓國和香港等國家地區的疫情形勢看，「終止新冠流行可能不像一些人想像得那麼簡單。」

因自疫情發生以來，新冠病毒已經產生了幾次重大變異，其傳播力和致病性都有明顯改變；新毒株的出現週期是4-8個月。吳尊友據此推測，2022年4月到8月之間，可能還會出現新的變異毒株，並導致新一輪流行，「從流行病學的角度來說，目前也不支持『第四波疫情就是最後一波疫情』的觀點。」

「不過，我們對新冠流行的終止還是要保持謹慎樂觀，既不能不樂觀，也不能過於樂觀。」吳尊友認為，雖然沒有單一的技術措施可以控制住疫情，但新冠防控的技術措施都已經具備，「像中國這樣合理運用綜合防控措施，就能夠有效控制疫情。」

吳尊友最後稱讚了中國的「外防輸入、內防反彈、動態清零」的防控策略，指中國防疫的最大優勢是組織能力強，從上到下每項措施都能夠落地、落細，這樣就把所有的漏洞都堵住了，「我們開展的動態清零策略，在過去兩年中讓我們取得了雙贏，疫情防控方面是贏家，在經濟發展方面也是贏家。」

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