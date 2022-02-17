莫德納來台　陳時中：與爭取代工關係不大「有其他合作機會」

▲莫德納將在台灣設子公司 。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

美國生技大廠莫德納宣布來台設立子公司，業界認為，此舉有望幫助台灣成立國家隊「爭取mRNA疫苗技術移轉代工」。不過，指揮官陳時中表示，設立分公司和代工關係不大，是相對有其他的合作機會在。

莫德納在亞太地區已擁有日本、南韓及澳洲辦公室。昨日更宣佈於台灣設立子公司的計畫，同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設立據點。

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有媒體報導指出，針對莫德納子公司設立，業者透露未來可能由政府規劃主導成立新公司，國發基金投資，招募民間生技廠商入股，以新版生技條例委託代工（CDMO）租稅優惠條款，與莫德納洽談mRNA平台技術移轉，除代工生產新冠疫苗外，感染性疾病、癌症等罕病新藥，是未來開發重點。另外界也關心是否能更快取得次世代疫苗。

陳時中今日表示，本次大概跟代工關係不大，而今年起莫德納供應2千萬劑合約，有包含次世代疫苗的選擇權，是本來既有合約；而分公司在台灣，應該有更多大家可以合作機會在。至於代工，國發會和各廠商有陸續洽談與整合。

陳時中昨也表示，在這裡設立分公司，代表想在在台灣發展，雖然發展方向、角度還不清楚，不過在台設立據點，未來任何合作的可能性都不排除。

莫德納與台灣所簽訂的供應協議，承諾於 2022 年開始提供 2000 萬劑 COVID-19 疫苗，以及次世代追加劑型(booster vaccine candidate)，並於 2023 年再提供 1500 萬劑。這份供應協議是在 2021 年 500 萬劑供應協議之後所追加。