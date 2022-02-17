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北台灣3縣市豪雨特報！氣象專家曝「北基宜」雨停時間點

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲氣象局持續發布豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

東北季風迎鋒面持續降雨中，中央氣象局針對基隆、新北、宜蘭發布豪、大雨特報，颱風論壇提醒，宜蘭、基隆北海岸、台北東側需等到明天下午到夜晚才會有短暫無雨空檔，不過明日華南雲雨區東移，周末兩日又會轉為全台有雨的天氣型態。

氣象局發布豪、大雨特報，受東北風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今(17)日宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今日開始降雨範圍將逐漸擴大。（圖／氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，宜蘭、基隆北海岸、台北東側大雨持續中，明天下午到夜晚才會有短暫空檔。此外，目前已有部分華南水氣東移，各地雲量增多，今天下午到夜晚西部地區陸續有飄雨機會。

氣象局預報員劉宇其表示，今日華南雲系逐漸增多且往台灣移動，下半天更接近台灣，各地雲量增加，可能轉為有短暫雨的天氣型態，在迎風面的基隆北海岸、宜蘭雨勢明顯，預計入夜後依然會有較大雨勢。

明日水氣更增，中部以北、東半部雨區擴展，基隆北海岸、宜蘭仍有大雨，南部則有短暫雨。周末兩天全台都有雨，且許多地區雨勢明顯，直到下周一水氣稍微減少，雨勢才會趨緩。

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