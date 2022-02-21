全台急凍！今北部仍濕冷低溫12度　鄭明典貼一圖驚見「台灣消失了」

▲受冷空氣和華南雲雨區東移影響，今天北部持續濕冷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

今天（2/21）持續受到寒流影響全台寒冷，台中大甲今天上午出現7.9度低溫，離島馬祖更只有2.8度。中央氣象局局長鄭明典指出，台灣上空雲層仍厚實，冷高壓也還在，衛星雲圖上幾乎看不到台灣，代表今天各地還是非常濕冷。

中央氣象局預報員官欣平表示，今天受寒流和華南雲雨區影響下各地依舊寒冷，但白天開始氣溫相較昨日略有回升趨勢，但幅度非常些微，因此今天台南以北到宜蘭整天仍冷，高溫僅有15至18度，其中高屏、台東約可來到19至20度間。氣象局長鄭明典則表示，台灣上空雲層仍厚實加上冷高壓還在，衛星雲圖上幾乎看不到台灣，今天各地仍濕冷。

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▲厚實雲層遮蔽台灣。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

官欣平說，但由於華南雲雨區影響，各地降雨機率仍偏高，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北地區持續有大雨發生機率。若溫度和水氣配合，今天北部2000至2500公尺以上高山、中南部3000公尺以上高山仍有降雪或冰霰機率。

官欣平分析，該波寒流影響最冷的時間點已經過去，這一波寒流台北市最低溫為10.3度，隨白天起略微回暖，今天冷空氣強度大約為強烈大陸冷氣團，明天（2/22）開始寒流實際減弱，各地氣溫均緩步爬升，明天北部清晨低溫可回升至13至15度，中部也會回升到13度14、南部14至15度。

官欣平指出，尤其明天中南部地區明天白天後約可來到18度左右，南部更有機會來到22度，但北部持續受到降雨影響，北部、東北部持續有雨，預計到週四（2/24）才會轉為局部短暫雨，北部若要實際感覺天氣轉好還是要等到週五（2/25）。

週五開始則是久違的好天氣，官欣平說，屆時到下週日（2/27）北部、東半部雖仍有局部短暫雨，但其他地區已是多雲到晴，北部週五高溫可來到18至19度間，週六開始更有機會來到20度以上，迎接久違的陽光。

▲▼0221寒流低溫特報、大雨特報 。（圖／氣象局提供）



