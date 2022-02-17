高雄砂石場群聚再燒苗栗！2人陰轉陽確診　家庭成員已9人染疫

▲苗栗縣政府公布，17日確診再增2人，為竹南鎮本土家庭群聚確診者案19622的公公及婆婆，目前已在醫院專責病房進行收治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

高雄砂石場群聚染疫司機，過年拜訪苗栗縣竹南親友導致6人確診，苗栗縣政府17日再公布，竹南鎮本土家庭群聚確診新增2名家庭成員確診，為本群聚指標司機小阿姨的公公(案19880，男性88歲，CT值19.6)及婆婆(案19879，女性86歲，CT值16.7)；16日中午有流鼻水及頭暈等症狀，衛生局立刻通知消防局接送至醫院採檢，檢驗結果為陽性，立即就地於該醫院專責病房進行收治。

苗栗縣政府表示，17日再新增2名家庭成員確診，為本群聚指標案19622的公公及婆婆，因16日中午有流鼻水及頭暈等症狀，衛生局立刻通知消防局救護車至居家隔離地點接送至醫院採檢，並留置醫院隔離等報告後，檢驗結果為陽性，立即就地於該醫院專責病房進行收治。

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因案19880年事已高，有慢性病且行動不便，平時由其妻案19879負責照顧，故極少外出，涉及本縣公共場所足跡已完成清消。本新增確診案疫調後匡列接觸者4人，之前涉家庭群聚足跡已於2月11日採檢PCR為陰性，為慎重起見已安排4人於2月16日晚上進行PCR二次採檢，PCR報告仍為陰性，目前持續自主健康管理中。

另外，本波本土疫情自2月12日迄今共9人確診，皆為竹南鎮家庭群聚目前尚無波及本縣其他鄉鎮市，近日有民眾在通訊軟體上流傳苗栗市南苗市場、職場多人確診等訊息，為不實消息，確診個案以縣府公告為準，請民眾勿散播不實謠言。衛生局呼籲民眾勿再散布不實謠言，否則依傳染病防治法第63條最高可處300萬罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役。

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