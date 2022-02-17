　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄砂石場群聚再燒苗栗！2人陰轉陽確診　家庭成員已9人染疫

▲苗栗縣政府公布，17日確診再增2人，為竹南鎮本土家庭群聚確診者案19622的公公及婆婆，目前已在醫院專責病房進行收治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布，17日確診再增2人，為竹南鎮本土家庭群聚確診者案19622的公公及婆婆，目前已在醫院專責病房進行收治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

高雄砂石場群聚染疫司機，過年拜訪苗栗縣竹南親友導致6人確診，苗栗縣政府17日再公布，竹南鎮本土家庭群聚確診新增2名家庭成員確診，為本群聚指標司機小阿姨的公公(案19880，男性88歲，CT值19.6)及婆婆(案19879，女性86歲，CT值16.7)；16日中午有流鼻水及頭暈等症狀，衛生局立刻通知消防局接送至醫院採檢，檢驗結果為陽性，立即就地於該醫院專責病房進行收治。

苗栗縣政府表示，17日再新增2名家庭成員確診，為本群聚指標案19622的公公及婆婆，因16日中午有流鼻水及頭暈等症狀，衛生局立刻通知消防局救護車至居家隔離地點接送至醫院採檢，並留置醫院隔離等報告後，檢驗結果為陽性，立即就地於該醫院專責病房進行收治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

因案19880年事已高，有慢性病且行動不便，平時由其妻案19879負責照顧，故極少外出，涉及本縣公共場所足跡已完成清消。本新增確診案疫調後匡列接觸者4人，之前涉家庭群聚足跡已於2月11日採檢PCR為陰性，為慎重起見已安排4人於2月16日晚上進行PCR二次採檢，PCR報告仍為陰性，目前持續自主健康管理中。

另外，本波本土疫情自2月12日迄今共9人確診，皆為竹南鎮家庭群聚目前尚無波及本縣其他鄉鎮市，近日有民眾在通訊軟體上流傳苗栗市南苗市場、職場多人確診等訊息，為不實消息，確診個案以縣府公告為準，請民眾勿散播不實謠言。衛生局呼籲民眾勿再散布不實謠言，否則依傳染病防治法第63條最高可處300萬罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役。

►消防局線上指導「哈姆立克法」　心急父緊急救回1歲童　

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
祈錦鈅反擊了！　直播公開「謝和弦完整對話」
快訊／確診者到過！　「慶城街1號商場」急停業清消1天
納豆爆「被換掉《同學來了》主持棒」！　接任對象曝
快訊／祈錦鈅暴哭！　開戰莉婭「公開所有對話」
獨／4歲女童遭媽男友性侵　「畫2張圖」痛揭過程
IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥：超想刪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多叫一碗飯「吃不下想退」老闆拒絕！他怒：倒回去很難？　網噓爆

LIVE／不明感染源擴散「台北苗栗台東都爆確診」　陳時中最新說明

星宇航空台北－福岡今首航！　登機伴手禮「一蘭拉麵」超夯

下建國高架！前車內側道閃燈「人不見了」　一瞥全傻眼：在澆花

北台灣3縣市豪雨特報！氣象專家曝「北基宜」雨停時間點

收到「泰奶炒泡麵」！他點外送悲寫200字備註　網笑慘：奏章？

麥當勞「低調神飲」他一喝就愛上　內行秒懂：新版超好喝

學測6科共收到52題提出疑義　大考中心決議通通不送分

「聽到我是軍人就沒聯絡！」母胎單身狂被打槍：好想嚐嚐愛情果實

「讓民眾有一點痛但不能恨！」　健保部分負擔調漲最快2／25拍板

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

多叫一碗飯「吃不下想退」老闆拒絕！他怒：倒回去很難？　網噓爆

LIVE／不明感染源擴散「台北苗栗台東都爆確診」　陳時中最新說明

星宇航空台北－福岡今首航！　登機伴手禮「一蘭拉麵」超夯

下建國高架！前車內側道閃燈「人不見了」　一瞥全傻眼：在澆花

北台灣3縣市豪雨特報！氣象專家曝「北基宜」雨停時間點

收到「泰奶炒泡麵」！他點外送悲寫200字備註　網笑慘：奏章？

麥當勞「低調神飲」他一喝就愛上　內行秒懂：新版超好喝

學測6科共收到52題提出疑義　大考中心決議通通不送分

「聽到我是軍人就沒聯絡！」母胎單身狂被打槍：好想嚐嚐愛情果實

「讓民眾有一點痛但不能恨！」　健保部分負擔調漲最快2／25拍板

快訊／祈錦鈅「我很抱歉我沒有避嫌」　留言又改口網傻眼

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

多叫一碗飯「吃不下想退」老闆拒絕！他怒：倒回去很難？　網噓爆

監院報告指北市防疫不利　民眾黨反問：3+11調查報告在哪裡？

巴戈約好「輪椅推我去動物園」成遺憾　向娃曝「哥哥」虛弱暴瘦淚崩

思科Q2財報亮眼+加碼庫藏股150億美元　盤後股價上揚3.5％

After School嘉熙刪掉與U-ie合照：又不是大事，真的是～記者們

新機頻發！iPhone 13 Pro Max下殺近4000元

安格2021全年營收年增逾8成　預期今年營收有望再增4成

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

混第3劑莫德納！隔天才「進入搖滾區」痛爆

高雄女包牌抱走918萬　一人爽中7組大紅包

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

今年最強冷空氣！濕冷急凍探10度

12星座「嘴上不說」其實愛慘了的舉動！

快訊／京站威秀突宣布「全面關閉」！　緊急清消

12星座和你「互相喜歡」3大證據

foodpanda訂閱制挨轟「偷改優惠價」！業者回應

拜拜切到雞腿　OL：地基主生氣兩個月

麥當勞藏「低調神飲」　內行秒懂：新版超讚

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

更多熱門

相關新聞

埃及爸陰轉陽？醫無奈曝可能原因

埃及爸陰轉陽？醫無奈曝可能原因

新北幼兒園群聚案當中有一名埃及爸爸屬境外移入，被懷疑是群聚感染來源。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，「這就是delta！紐西蘭就是如此！」他也提到，若有幫人採檢過就會知道，並不是每次都可以順利戳到「紅心」。

埃及爸一日陰轉陽？網驚侯友宜「1句話」：恐怖

埃及爸一日陰轉陽？網驚侯友宜「1句話」：恐怖

出院兩次又陰轉陽！平潭增1例台灣輸入病例

出院兩次又陰轉陽！平潭增1例台灣輸入病例

即／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球

即／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球

即／X Men趴高雄群聚＋2！解隔前「陰轉陽」　

即／X Men趴高雄群聚＋2！解隔前「陰轉陽」　

關鍵字：

竹南本土確診家庭公公婆婆陰轉陽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

祈錦鈅狂約謝和弦「歡迎來我小窩」

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面