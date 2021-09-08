埃及爸一日陰轉陽？　網驚侯友宜「一句話」戰翻：太恐怖

▲幼兒園群聚案定序是Delta，但排序跟長榮機師案不同。（圖／記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

新北幼兒園群聚感染有擴大跡象，而從埃及返台的家長，竟出現「一日陰轉陽」的狀況？原本7日有2名幼兒與3家長確診，而新北市長侯友宜透露，從埃及返台的爸爸，檢疫期間呈現陰性，不料今日出現逆轉，該名爸爸又呈現陽性，但Ct值是37.8，引發鄉民炸鍋戰翻。

幼兒園群聚感一發不可收拾，時間先回到昨（7）日，侯友宜指出，目前不清楚是學生傳染給老師，還是學生傳染給老師，或是家長染疫傳給學生，學生再帶進校園，這部分一直積極疫調中。由於當時市府已緊急擴大匡列182人，有162人皆陰性，其中有學童家長從埃及返台，先前採檢呈現陰性。

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不過，到了今天早上，侯友宜表示，在幼兒園的事件當中又新增了3個PCR陽性個案，有1例是幼兒園的家屬，已經被居隔了，另外有2例，1例也是家屬，家屬被判這個陽性，這個是我們大家最關心的，是境外移入的埃及人士，這個埃及人士的Ct值已經非常的高，已經是37.8左右。

▲埃及爸返台，出現陰轉陽狀況！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



消息曝光後，讓鄉民挫咧等驚問，「誤會機師空姐了嗎？」底下網友也恐怖驚呼，「甩鍋嗎？人家陰性」、「幼兒園跟航空業沒接觸怎麼傳」、「既然不是機師，那是不是可以改回0+7了」、「隔離期滿陰性，然後現在是陽性」、「埃及那個驗到陽性又有抗體」、「串在一起」、「埃及男CT值38，早就遠遠超過解隔離標準」、「厲害了，可以撐過14天隔離的潛伏期」、「陰轉陽吧」、「你們要的入境普篩還篩三次啊」。

另有網友說明，「Ct高是因為他已經有抗體，代表染疫一段期間，不會看不要嘴，重點是驗到抗體」、「埃及的Ct值很高～不像傳染原」、「Ct值高 不代表不會傳染吧？只是（傳染性）很低而已」、「染疫很久抗體出現，當然Ct高」。

對此，醫師林靜儀也在臉書表示，新北幼兒院的感染個案有一位境外返國史，現在境外返國必須在防疫旅館隔離14天，登機前陰性報告、返國當天會有一次唾液PCR，隔離第9天必須做一次快篩，第12天必須做鼻腔採樣PCR，這樣還會出現解除隔離後具感染力的個案，「我覺得很奇怪」。

林靜儀認為，不能排除是社區內的感染，不然就是必須評估病毒潛伏期超過以前到現在的認知，而且在新北，Ct值38說是境外移入造成感染，在台北Ct值32說是「殘陽」沒關係，「誰那天說此例與機師案有關的？」

▼網友兩派戰翻！ （圖／翻攝PTT）

