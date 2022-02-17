「今年最強冷空氣」直逼寒流等級！全台濕冷急凍10度　最冷時段曝

記者李宜秦／台北報導

今日大陸冷氣團減弱，各地溫度回升，不過華南雲雨區逐漸發展，預計從今日下半天開始影響台灣，明日降雨範圍逐漸擴大，幾乎全台都有雨，周末除了水氣豐沛外，還會有強烈大陸冷氣團南下，此為今年以來最強冷空氣，強度有望挑戰寒流等級，在周日到下周一清晨最冷，全台氣溫都將下探至10度或更冷。

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▲周末受到今年最強冷空氣影響，全台急凍10度。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員劉宇其表示，今日華南雲系逐漸增多且往台灣移動，下半天更接近台灣，各地雲量增加，可能轉為有短暫雨的天氣型態，在迎風面的基隆北海岸、宜蘭雨勢明顯，預計入夜後依然會有較大雨勢。

明日水氣更增，中部以北、東半部雨區擴展，基隆北海岸、宜蘭仍有大雨，南部則有短暫雨。周末兩天全台都有雨，且許多地區雨勢明顯，直到下周一水氣稍微減少，雨勢才會趨緩。

▲基隆北海岸、宜蘭持續有雨。（圖／資料照片）

在溫度方面，今日冷氣團減弱，各地溫度回升，今明兩日各地溫度可達20度以上。周末天氣則會有劇烈變化，受到強烈大陸冷氣團影響，周六下半天開始變天，周日溫度下降到最低點，周日晚上到下周一清晨是最冷的時段，各地低溫都下探10到12度，中部以北空曠地區可能有10度以下溫度，金馬、馬祖則是4到8度，周一白天溫度才會略升，北台灣回暖速度則較慢。

今天開始3000公尺以上高山有機會下雪，而周日到下周一溫度更加下降，北台灣2500公尺以上高山也有望降雪。另外今日到周末沿海風力大，也會有局部長浪，海邊作業要多注意。

氣象專家彭啟明表示，周六開始溫度將逐步下滑，尤其周日時，北部將會很有感的降溫，北部有機會降到10-13度，空曠地區約10度以下，，中南部也有機會降到 10-14度，就連屏東也可能到12-13度，這是全台灣都會相當有感的一波降溫，最冷的時間點在周日整天到下周一的清晨。

彭啟明指出，這將是從年初以來最冷的一波，當然溫度數值上可能有突破去年底入冬的紀錄（台北市低溫12度），是否會到寒流等級標準仍有待觀察，但濕冷的感受會相當強烈，主要是濕冷，持續時間也較久。